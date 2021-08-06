Диетолог Ева Шишова рассказала, как приготовить диетический вариант сочных фаршированных перцев. Если вы придерживаетесь правильного питания, этот крутой рецепт вам точно понравится.
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Фаршированные перцы: пошаговый рецепт
Ингредиенты
- Перец – 6 штук;
- Фарш куриный – 800 граммов;
- Рис отварной – 3 столовые ложки с горкой;
- Грибы шампиньоны – 5 штук;
- Луковица – 1 штука;
- Чеснок – 2 штуки;
- Соль, приправы – по вашему вкусу.
Для подливки
- Луковица – 1 штука;
- Морковь – 1 штука;
- Чеснок – 3 штуки;
- Грибы шампиньоны – 2 штуки;
- Томатная паста – 3 столовые ложки;
- Сметана – 4 столовые ложки;
- Вода – 2 стакана;
- Соль, специи – на ваш вкус.
Листайте карусель и смотрите видео приготовления фаршированных перцев
Способ приготовления
- Очистите перцы от внутренностей и отрежьте хвостики.
- В миску к фаршу высыпьте заранее сваренный рис и добавьте натертые на терке лук и чеснок, мелко нарезанные грибы, соль и специи.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты с фаршем и наполните им перцы.
- Переложите фаршированные перцы в стеклянную кастрюлю или противень и отправьте запекаться в разогретую духовку.
Как приготовить соус для перцев
- Лук порежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде, через 2 минуты добавьте грибы и грубо нарезанный чеснок. Между тем натрите морковь и добавьте к зажарке.
- Через 3 – 5 минут в сковороду к обжаренным овощам добавьте томатную пасту, сметану, 2 стакана воды, посолите, поперчите и добавьте лавровый лист.
- Соус перемешайте и тушите еще пару минут. После этого залейте им перцы и снова отправьте в духовку на 45 минут
Приятного аппетита!
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