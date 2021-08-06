Диетолог Ева Шишова рассказала, как приготовить диетический вариант сочных фаршированных перцев. Если вы придерживаетесь правильного питания, этот крутой рецепт вам точно понравится.

И еще Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых

Фаршированные перцы: пошаговый рецепт

Ингредиенты

Перец – 6 штук;

Фарш куриный – 800 граммов;

Рис отварной – 3 столовые ложки с горкой;

Грибы шампиньоны – 5 штук;

Луковица – 1 штука;

Чеснок – 2 штуки;

Соль, приправы – по вашему вкусу.

Для подливки

Луковица – 1 штука;

Морковь – 1 штука;

– Чеснок – 3 штуки;

– Грибы шампиньоны – 2 штуки;

– Томатная паста – 3 столовые ложки;

– Сметана – 4 столовые ложки;

– Вода – 2 стакана;

– Соль, специи – на ваш вкус.

Листайте карусель и смотрите видео приготовления фаршированных перцев

Способ приготовления

Очистите перцы от внутренностей и отрежьте хвостики. В миску к фаршу высыпьте заранее сваренный рис и добавьте натертые на терке лук и чеснок, мелко нарезанные грибы, соль и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты с фаршем и наполните им перцы. Переложите фаршированные перцы в стеклянную кастрюлю или противень и отправьте запекаться в разогретую духовку.

Как приготовить соус для перцев

Лук порежьте на мелкие кубики и обжарьте на сковороде, через 2 минуты добавьте грибы и грубо нарезанный чеснок. Между тем натрите морковь и добавьте к зажарке. Через 3 – 5 минут в сковороду к обжаренным овощам добавьте томатную пасту, сметану, 2 стакана воды, посолите, поперчите и добавьте лавровый лист. Соус перемешайте и тушите еще пару минут. После этого залейте им перцы и снова отправьте в духовку на 45 минут

Приятного аппетита!