Як правильно зберігати зелень без втрати користі: дієвий лайфхак

Починається справжній сезон зелені. Якщо дбаєте про свій раціон, то ви часто її використовуєте, адже це відмінна та корисна добавка ледь не для кожної страви. І щоб кріп, петрушка чи листя салату "прожили" у холодильнику довше, ловіть пораду.

Зараз свіжа зелень доступна на всіх ринках, в деяких магазинах або ви навіть можете виростити її самостійно вдома. Щоб не втратити її корисні властивості, важливо правильно зберігати зелень.

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Як продовжити життя зелені та салатів

Коли ви принесли кріп, петрушку, руколу і т.д. додому, налийте в місткість дуже холодну воду і покладіть в неї листочки на 5 – 7 хвилин. Холодна температура уповільнює процеси розпаду. Рослини вберуть і максимально затримають вологу (стануть пружними). Потім викладіть на паперовий рушник і ретельно просушіть. Не повинно залишитися жодної краплини вологи зверху, вона повинна бути тільки в листі. Візьміть великі пластикові пакети із застібкою, покладіть туди зелень і максимально акуратно видавіть з пакета якомога більше повітря. Закрийте пакет і потім маленькою голкою зробіть 10 – 20 дірочок. Так ви створите середовище, яке близьке до природного. Рослинам буде чим дихати, але кисню буде не дуже багато і це сповільнить процес старіння.

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Якщо в пакетах не зробити дірочки, то в них буде зростати рівень водню, тому листочки буквально "задихнуться" і це вплине на їхній смак та на кількість фітонутрієнтів.