Сейчас свежая зелень доступна на всех рынках, в некоторых магазинах или вы даже можете вырастить ее самостоятельно дома. Чтобы не потерять полезные свойства зелени, важно ее правильно хранить.
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Как продлить жизнь зелени и салатов
- Когда вы принесли укроп, петрушку, рукколу и т.д. домой, налейте в емкость очень холодную воду и положите в нее листочки на 5 – 7 минут. Холодная температура замедляет процессы распада. Растения впитают и максимально задержат влагу (станут упругими). Затем выложите на бумажное полотенце и тщательно просушите. Не должно остаться ни капли влаги сверху, она должна быть только в листьях.
- Возьмите большие пластиковые пакеты с застежкой, положите туда зелень и максимально аккуратно выдавите из пакета как можно больше воздуха. Закройте пакет и затем маленькой иглой сделайте 10 – 20 дырочек. Так вы создадите среду, близкую к естественной. Растениям будет чем дышать, но кислорода будет не очень много и это замедлит процесс старения.
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