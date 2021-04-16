Багато хто з нас мріє їсти й не гладшати, а ще більше – їсти все, чого душа забажає, і не мучитися від докорів сумління за витрачені кошти. Якщо ви – з другої категорії, пропонуємо вам 6 правил совісного гедоніста.

Ці правила допоможуть будь-якому любителю попоїсти досягти балансу між задоволенням та бюджетом.

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Складайте розклад

Їсти по режиму правильно та корисно. Тому, залежно від способу життя потрібно скласти графік основних прийомів їжі та перекусів. Це допоможе харчуватися за розкладом і вживати стільки калорій, скільки потребує організм.

Харчуватися по режиму корисно та економно / Фото Rsute

Пишіть списки

Не варто ходити в продуктові магазині голодними. Через це ми робимо багато необдуманих покупок. Перед походом у магазин потрібно скласти список покупок, де варто зазначити усі продукти, які вам знадобляться впродовж певного часу.

Список покупок допоможе вам більше економити / Фото Kakprosto

Робіть меню різноплановим

Харчуватися виключно однією гречкою впродовж тижня, можливо, й економно, але точно шкідливо для здоров'я. Краще урізноманітнити меню тими продуктами, які ви любите і можете дозволити купити їх. Окрім цього, краще не готувати страви на тиждень наперед, адже це сильно виснажує та призводить до того, що страви можуть просто не дожити до того моменту, коли ви запланували їх їсти.

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Стежте за знижками

Під час покупок ви можете вносити корективи у свій список, особливо, якщо побачили гідні знижки на певні товари, які згодом зможете використати для приготування страв. Але будьте обережні й надто сильно не захоплюйтеся, адже знижки, як правило, мають серйозний підсвідомий вплив на кількість покупок.

Під час покупок звертайте увагу на знижки / Фото T1

Заморожуйте страви

Коли складаєте меню на тиждень, не забувайте про заморожування котлет, тюфтельок, запіканок тощо. Мова йде не про напівфабрикати, а про страви, які ви готуєте самостійно. Завдяки заморожуванню такої їжі ви зможете зекономити не лише гроші, але й свій час та сили.

Зберігайте прості рецепти

Гортаючи стрічки в соцмережах, ви точно періодично натикаєтеся на рецепти простих та швидких у приготуванні страв. Намагайтеся це запам'ятати або зберегти. Ви не завжди зможете готувати вишукані страви. Бувають дні, коли за лічені хвилини потрібно приготувати сніданок, тоді вам просто доведеться переглянути збережені рецепти й миттю створити кулінарний шедевр.

Запам'ятовуйте рецепти простих страв / Фото Dityvmisti