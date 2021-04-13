Усім нам подобається свіжий розсипчастий рис. Але після ночі в холодильнику він перетворюється на непривабливу масу. Розповідаємо, як розігріти вчорашній рис так, щоб він знову став смачним, наче його щойно зварили.

Якщо ви коли-небудь намагалися розігріти рис, просто помістивши його в мікрохвильовку, ви знаєте, що він часто виходить сухим і неапетитним. Тож ділимося секретом, як "реанімувати" улюблений гарнір.

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Як правильно розігріти рис у мікрохвильовці

Аби гарнір вийшов таким, ніби щойно зварений, у кожну миску рису додайте кілька столових ложок бульйону або води. Накрийте харчовою плівкою або тарілкою, щоб створити парниковий ефект. І відправте у мікрохвильовку на 1,5 – 2 хвилини.



Розігріти рис можна різними способами, але кожен з них має свій секрет / Фото pixabay

Обсмажте рис на плиті

У сковороді з товстим дном розігрійте рослинну олію або вершкове масло. Додайте рис і обсмажте, розбиваючи грудочки лопаткою, щоб кожна рисинка покрилася маслом.

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Розігрійте рис у каструлі

Перекладіть крупу у каструлю, додайте кілька столових ложок олії і трохи бульйону або води. Накрийте місткість кришкою і грійте рис на слабкому вогні. Періодично помішуйте, поки гарнір не прогріється повністю.