Перед ароматными восточными блюдами трудно устоять. Однако если вы не привыкли с детства к перченым яствам, ваши рецепторы могут не выдержать их адской остроты. Открываем вам 3 правила, соблюдая которые вы всегда будете получать от блюд "с перчиком" не шок, а кайф.

Естественной реакцией на жжение во рту от острой пищи является столь же острое желание запить ее водой. После каждого куска или ложки так и хочется глотнуть чего-то холодного. А что же действительно помогает унять остроту блюда и насладиться всем богатством его вкуса? Читайте об этом далее.

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Как правильно есть острую пищу

Настройте толерантность

Это не просто миф, можно действительно стать терпимее к острой пище. Если есть ее часто, нервные окончания атрофируются и уже не столь реагируют на пряности. Чтобы поддерживать толерантность к таким блюдам, нужно употреблять острое чаще, добавлять перец в суп и любую другую пищу, заменить обычный кетчуп на вариант с добавлением табаско.



Блюдо с красным перцем / Фото pixabay

Используйте правильные охлаждающие напитки

Если хочется сохранить вкус блюд "с огоньком", но терпеть жжение не получается, не стоит запивать еду соками или водой. Лучше выбрать молоко, йогурт, кокосовую воду или холодный зеленый чай.

Ешьте острую пищу медленно

Эффект от пряностей длится всего около пятнадцати минут. Медленное поедание порции позволит практически не чувствовать сильной жгучести и наслаждаться вкусом.

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Острые специи / Фото pixabay