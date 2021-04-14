Тіктокерка не лише нагадала користувачам мережі, чому важливо мити всі овочі й фрукти, а й здивувала самим способом миття. Тримайте відеопідказку до вашої колекції лайфхаків.

Блогерка з тіктока estefanyy_xo увірвалася в тренди соцмережі, показавши, як слід обробляти фрукти та овочі перед споживанням. Продемонструвала це дівчина на прикладі листя салату. Після побаченого ви точно завжди митимете продукти – і дуже ретельно!

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Так, спершу estefanyy_xo підготувала для миття зелені воду, додавши до неї лід і сіль. Далі розділила салатний качан на листя й занурила їх у солоний розчин.

За деякий час на поверхню води сплив цілий загін непроханих гостей – павуків та жуків.

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