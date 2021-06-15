Звісно, певна частка збудників небезпечних хвороб та паразитів гине при термічній обробці. Але отруїтися можна навіть добре просмаженою чи звареною рибою, якщо вона від початку була несвіжою. Тож ми підготували список порад, які допоможуть вам завжди обирати лише бездоганно свіжу рибу.

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Як вибрати свіжу рибу



Як дібрати свіжу рибу / Фото Unsplash

Запах риби повинен бути не різким. Якісна риба повинна пахнути морепродуктами.

У свіжої риби луска щільна і пружна.

Очі мають бути опуклі, вологі та світлі.

М'ясо у свіжої риби пружне, вологе, соковите та блискуче.

Під зябрами – яскраво-червоний колір.

У свіжої риби м'ясо насилу відокремлюється від скелета. Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

Як визначити несвіжу рибу



Як відрізнити свіжу рибу від несвіжої / Фото Unsplash

Має сильно виражений "рибний" запах.

Очі западають і мають сіруватий відтінок.

Луска не глянцева, обсипається.

Липка тушка і слиз грудками.

При опусканні у воду - риба спливає.

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М'ясо легко відокремлюється від скелета.

Філе риби має плями чи синці.

Присутній жовтуватий або сірий колір зябр.

Роздуте черевце.

При натисканні м'ясо довго не відновлює початкову форму.

У солоних і копчених продуктах яскраво-червоний або насичений помаранчевий колір свідчать про наявність барвників.



Як перевірити свіжість риби в магазині / Фото Unsplash

Лайфхак для перевірки: Покладіть рибу на долоню. Свіжа буде лежати рівно, голова і хвіст не мають звисати. Рибу із загнутим чи сухим хвостом краще не купувати.