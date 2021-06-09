Унікальне поєднання інгредієнтів у Soplica ідеально підходить для приготування різноманітних авторських десертів. Настоянки чудово розкривають глибину смаку та надають приємного п’янкого аромату.

До теми Три яскравих коктейлі із Soplica, які подарують по-справжньому сонячний настрій

Ловіть 4 рецепти неймовірно смачних десертів із Soplica, які зроблять ваше життя солодшим.

Торт "Павлова"

Приготувати цей повітряний тортик на основі безе та вишневого крему з додаванням Soplica Wisniowa зовсім не складно, та й результат буде справді фантастичним.

Торт "Павлова" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Безе-основа:

Білки – 4 шт.

Цукрова пудра – 250 г

Крохмаль кукурудзяний – 3 ч. л.

Лимонний сік – 0,5 ч.л.

Крем:

Soplica Wisniowa – 30 мл

– 30 мл Вершки 33% – 250 г

Цукрова пудра – 100 г

Вишня – 100 г

Основа — корж з меренги, схожий на балетну пачку. У роботі з меренгою є кілька правил. Перше з них — акуратно відділіть білки від жовтків, щоб жодна крапля жовтка не потрапила в білок. Білки мають бути кімнатної температури, тому дістаньте яйця з холодильника завчасно або залиште на 10 хвилин у теплій воді.

Приготування:

Збиваємо білки міксером, поступово збільшуючи швидкість. Коли утворилася пишна піна, не перестаємо збивати та поступово всипаємо цукрову пудру. Збиваємо ще декілька хвилин, поки маса стане блискучою і дуже тугою. Додаємо кукурудзяний крохмаль і лимонний сік та обережно перемішуємо лопаткою (не міксером). Довго мішати не потрібно, щоб не порушити повітряну структуру маси. Викладаємо масу на пергамент колом — це основа торта. Всередині робимо широке заглиблення — ніби гніздо. Випікаємо при температурі 100 градусів до готовності (орієнтовно 1,5 години). Корж може тріснути, але має бути м'яким всередині. Для крему холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою та Soplica до щільної маси — приблизно 5-7 хвилин. Викладаємо зверху на корж. Прикрашаємо торт вишнями. Смакуємо!

Десерт "Лимонний тарт"

Цей освіжаючий, літній та нереально смачний десерт із додаванням Soplica Cytryna-Mieta – чудова прикраса для будь-якого столу.

Десерт "Лимонний тарт" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Cytryna-Mięta – 200 мл

– 200 мл Пшеничне борошно – 1 склянка

Вершкове масло – 300 г

Цукрова пудра – 2 склянки

Вершки 20% – 5 ст. л.

Лимон – 4 штуки

Яйце куряче – 7 штук

Цукор – 1 склянка

Готуємо крем (краще зробити це заздалегідь):

Із лимона знімаємо цедру і поміщаємо її в миску з соком лимонів. Збиваємо 6 жовтків і 1 ціле яйце з цукром, проціджуємо сік в цю суміш і ставимо на повільний вогонь. Як тільки суміш зігріється, додаємо 150 грамів вершкового масла. Постійно помішуючи, чекаємо, коли суміш загусне, але не даємо закипіти, це дуже важливо. Додаємо Soplica Cytryna-Mieta. Чекаємо, поки крем охолоне. Радимо додати трохи желатину, щоб готовий десерт не розтікався.

Приготування десерту:

Борошно змішуємо з 1 ст. л. цукрової пудри, додаємо 150 г вершкового масла і перетираємо в крихту. Поступово вливаємо вершки та замішуємо тісто. Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо корж 15 хвилин, потім знімаємо пергамент і допікаємо корж ще 10 хвилин. Готуємо меренгу: збиваємо 6 білків з цукровою пудрою до стану твердих піків. Збираємо тарт: на корж викладаємо крем, а зверху викладаємо меренгу. Ставимо тарт в духовку на 3-4 хвилини, щоб меренга трохи підрум'янилась. Смакуємо!

Десерт "Малинова панакота"

Здивуйте друзів вражаючим десертом зі стиглою соковитою малиною з додаванням яскравої Soplica Cytryna-Malina.

Десерт "Малинова панакота" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Cytryna-Malina – 20 мл

– 20 мл Молоко – 120 мл

Вершки 35 % – 380 мл

Желатин – 10 г

Цукор – 110 г

Ванільний цукор – 12 г

Малина – 150 г

Приготування:

Замочуємо желатин згідно з інструкцією на пакуванні — висипаємо у невелику глибоку посудину, заливаємо необхідною кількістю води та залишаємо набухати. Коли желатин достатньо збільшиться в об’ємі, його необхідно добре прогріти на маленькому вогні аж до повного розчинення у воді. Молоко змішуємо з вершками та ставимо на плиту підігріватися. Кип’ятити суміш не потрібно. Додаємо до вершково-молочної суміші звичайний та ванільний цукор. Ретельно перемішуємо, доки кристалики повністю не розчиняться. Доливаємо Soplica Cytryna-Malina. У суміш вершків та молока тонким струменем наливаємо розчинений желатин. Отриману масу розливаємо у силіконові формочки та залишаємо на три години в холодильнику для застигання. Поки панакота застигає, приготуємо соус. Розморожуємо малину (або ж використовуємо свіжу малину), перетерту з цукром, та збиваємо протягом трьох хвилин у блендері. Поливаємо панакоту ягідним соусом. Прикрашаємо м‘ятою та свіжими ягодами. Насолоджуємось!

Трюфельний торт з мусом із білого шоколаду

Вишуканий торт з мусом із білого шоколаду зачарує насиченим ароматом запашної кави та Soplica Orzech Laskowy.

Трюфельний торт з мусом із білого шоколаду / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Orzech Laskowy – 120 мл

– 120 мл Гіркий шоколад – 220 г

Вершкове масло – 220 г

Цукор – 1 стакан

Яйце - 6 шт.

Какао-порошок – ½ скл.

Ванілін – 1 ч. л.

Сіль – 1 ч. л.

Тепла вода – ⅓ скл.

Розчинна кава – 1 ст. л.

Мус із білого шоколаду:

Білий шоколад – 165 г

Розпушувач – 3 ст. л.

Вершкове масло – 3 ст. л.

Жовток – 4 шт.

Цукор – 2 ст. л.

Ванілін – 1 ч. л.

Жирні вершки – 1,5 скл.

Жирні вершки (для шоколадної суміші) – 2 ст. л.

Приготування:

Духовку нагріваємо до 175°C. Форму для торта застеляємо пергаментним папером. Розтоплюємо вершкове масло, додаємо шматочки шоколаду, помішуючи, поки шоколад не розтопиться. Розчиняємо каву в теплій воді, додаємо ванілін і сіль. Додаємо все до шоколадної суміші. Далі збиваємо яйця з цукром близько 5 хвилин. Всипаємо какао і змішуємо до однорідної маси. Об'єднуємо 2 суміші. Переливаємо тісто в форму і випікаємо 50 хвилин. Далі переходимо до приготування мусу. Білий шоколад ламаємо шматочками, змішуємо з вершковим маслом та розпушувачем. На 30 секунд відправляємо в мікрохвильовку, декілька разів помішуючи. У цей час збиваємо жовтки з цукром. Ставимо на водяну баню. Тримаємо на вогні близько 5 хвилин до загустіння. Знімаємо з вогню, додаємо ванілін і суміш білого шоколаду. Вливаємо 2 ст. л. вершків і перемішуємо до однорідної маси. Охолоджуємо до кімнатної температури. Решту 1,5 склянки вершків збиваємо до повітряної маси. ⅓ склянки цих вершків вводимо в шоколадну суміш, а потім і інші. Мус залийте на остиглу основу і відправте в холодильник на годину. Посипте какао-порошком і подавайте. Готово!

Смакуємо та насолоджуємось!

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