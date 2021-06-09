Унікальне поєднання інгредієнтів у Soplica ідеально підходить для приготування різноманітних авторських десертів. Настоянки чудово розкривають глибину смаку та надають приємного п’янкого аромату.
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Ловіть 4 рецепти неймовірно смачних десертів із Soplica, які зроблять ваше життя солодшим.
Торт "Павлова"
Приготувати цей повітряний тортик на основі безе та вишневого крему з додаванням Soplica Wisniowa зовсім не складно, та й результат буде справді фантастичним.
Торт "Павлова" / Фото Soplica
Інгредієнти:
Безе-основа:
- Білки – 4 шт.
- Цукрова пудра – 250 г
- Крохмаль кукурудзяний – 3 ч. л.
- Лимонний сік – 0,5 ч.л.
Крем:
- Soplica Wisniowa – 30 мл
- Вершки 33% – 250 г
- Цукрова пудра – 100 г
- Вишня – 100 г
Приготування:
- Збиваємо білки міксером, поступово збільшуючи швидкість. Коли утворилася пишна піна, не перестаємо збивати та поступово всипаємо цукрову пудру. Збиваємо ще декілька хвилин, поки маса стане блискучою і дуже тугою.
- Додаємо кукурудзяний крохмаль і лимонний сік та обережно перемішуємо лопаткою (не міксером). Довго мішати не потрібно, щоб не порушити повітряну структуру маси.
- Викладаємо масу на пергамент колом — це основа торта. Всередині робимо широке заглиблення — ніби гніздо.
- Випікаємо при температурі 100 градусів до готовності (орієнтовно 1,5 години). Корж може тріснути, але має бути м'яким всередині.
- Для крему холодні вершки збиваємо з цукровою пудрою та Soplica до щільної маси — приблизно 5-7 хвилин.
- Викладаємо зверху на корж. Прикрашаємо торт вишнями.
- Смакуємо!
Десерт "Лимонний тарт"
Цей освіжаючий, літній та нереально смачний десерт із додаванням Soplica Cytryna-Mieta – чудова прикраса для будь-якого столу.
Десерт "Лимонний тарт" / Фото Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Cytryna-Mięta – 200 мл
- Пшеничне борошно – 1 склянка
- Вершкове масло – 300 г
- Цукрова пудра – 2 склянки
- Вершки 20% – 5 ст. л.
- Лимон – 4 штуки
- Яйце куряче – 7 штук
- Цукор – 1 склянка
Готуємо крем (краще зробити це заздалегідь):
- Із лимона знімаємо цедру і поміщаємо її в миску з соком лимонів.
- Збиваємо 6 жовтків і 1 ціле яйце з цукром, проціджуємо сік в цю суміш і ставимо на повільний вогонь.
- Як тільки суміш зігріється, додаємо 150 грамів вершкового масла.
- Постійно помішуючи, чекаємо, коли суміш загусне, але не даємо закипіти, це дуже важливо.
- Додаємо Soplica Cytryna-Mieta.
- Чекаємо, поки крем охолоне.
- Радимо додати трохи желатину, щоб готовий десерт не розтікався.
Приготування десерту:
- Борошно змішуємо з 1 ст. л. цукрової пудри, додаємо 150 г вершкового масла і перетираємо в крихту.
- Поступово вливаємо вершки та замішуємо тісто.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів і випікаємо корж 15 хвилин, потім знімаємо пергамент і допікаємо корж ще 10 хвилин.
- Готуємо меренгу: збиваємо 6 білків з цукровою пудрою до стану твердих піків.
- Збираємо тарт: на корж викладаємо крем, а зверху викладаємо меренгу.
- Ставимо тарт в духовку на 3-4 хвилини, щоб меренга трохи підрум'янилась.
- Смакуємо!
Десерт "Малинова панакота"
Здивуйте друзів вражаючим десертом зі стиглою соковитою малиною з додаванням яскравої Soplica Cytryna-Malina.
Десерт "Малинова панакота" / Фото Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Cytryna-Malina – 20 мл
- Молоко – 120 мл
- Вершки 35 % – 380 мл
- Желатин – 10 г
- Цукор – 110 г
- Ванільний цукор – 12 г
- Малина – 150 г
Приготування:
- Замочуємо желатин згідно з інструкцією на пакуванні — висипаємо у невелику глибоку посудину, заливаємо необхідною кількістю води та залишаємо набухати.
- Коли желатин достатньо збільшиться в об’ємі, його необхідно добре прогріти на маленькому вогні аж до повного розчинення у воді.
- Молоко змішуємо з вершками та ставимо на плиту підігріватися. Кип’ятити суміш не потрібно.
- Додаємо до вершково-молочної суміші звичайний та ванільний цукор.
- Ретельно перемішуємо, доки кристалики повністю не розчиняться.
- Доливаємо Soplica Cytryna-Malina.
- У суміш вершків та молока тонким струменем наливаємо розчинений желатин.
- Отриману масу розливаємо у силіконові формочки та залишаємо на три години в холодильнику для застигання.
- Поки панакота застигає, приготуємо соус. Розморожуємо малину (або ж використовуємо свіжу малину), перетерту з цукром, та збиваємо протягом трьох хвилин у блендері.
- Поливаємо панакоту ягідним соусом. Прикрашаємо м‘ятою та свіжими ягодами.
- Насолоджуємось!
Трюфельний торт з мусом із білого шоколаду
Вишуканий торт з мусом із білого шоколаду зачарує насиченим ароматом запашної кави та Soplica Orzech Laskowy.
Трюфельний торт з мусом із білого шоколаду / Фото Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Orzech Laskowy – 120 мл
- Гіркий шоколад – 220 г
- Вершкове масло – 220 г
- Цукор – 1 стакан
- Яйце - 6 шт.
- Какао-порошок – ½ скл.
- Ванілін – 1 ч. л.
- Сіль – 1 ч. л.
- Тепла вода – ⅓ скл.
- Розчинна кава – 1 ст. л.
Мус із білого шоколаду:
- Білий шоколад – 165 г
- Розпушувач – 3 ст. л.
- Вершкове масло – 3 ст. л.
- Жовток – 4 шт.
- Цукор – 2 ст. л.
- Ванілін – 1 ч. л.
- Жирні вершки – 1,5 скл.
- Жирні вершки (для шоколадної суміші) – 2 ст. л.
Приготування:
- Духовку нагріваємо до 175°C. Форму для торта застеляємо пергаментним папером.
- Розтоплюємо вершкове масло, додаємо шматочки шоколаду, помішуючи, поки шоколад не розтопиться.
- Розчиняємо каву в теплій воді, додаємо ванілін і сіль. Додаємо все до шоколадної суміші. Далі збиваємо яйця з цукром близько 5 хвилин. Всипаємо какао і змішуємо до однорідної маси.
- Об'єднуємо 2 суміші. Переливаємо тісто в форму і випікаємо 50 хвилин.
- Далі переходимо до приготування мусу. Білий шоколад ламаємо шматочками, змішуємо з вершковим маслом та розпушувачем. На 30 секунд відправляємо в мікрохвильовку, декілька разів помішуючи.
- У цей час збиваємо жовтки з цукром. Ставимо на водяну баню. Тримаємо на вогні близько 5 хвилин до загустіння. Знімаємо з вогню, додаємо ванілін і суміш білого шоколаду. Вливаємо 2 ст. л. вершків і перемішуємо до однорідної маси. Охолоджуємо до кімнатної температури.
- Решту 1,5 склянки вершків збиваємо до повітряної маси. ⅓ склянки цих вершків вводимо в шоколадну суміш, а потім і інші.
- Мус залийте на остиглу основу і відправте в холодильник на годину. Посипте какао-порошком і подавайте.
- Готово!
Смакуємо та насолоджуємось!