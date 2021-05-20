У нашій інструкції чіткі правила щодо розморожування холодильника. Тепер у вас не виникатиме проблем та запитань під час експлуатації цієї техніки.

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Як часто потрібно розморожувати холодильник

Не існує чітких правил стосовно частоти розморожування холодильника. Кожен повинен орієнтуватися на появу намерзлих частинок. Якщо у вас холодильник старішої моделі, то здебільшого він потребує розморожування хоча б один раз у місяць. Сучасні холодильники із функціями No frost, Frost free або Full No Fros можна розморожувати один раз на шість місяців.

Сучасні холодильники можна розморожувати раз у 6 місяців / Фото Reedr

Чому потрібно позбуватися намерзлої "криги"

Шар льоду або криги обов'язково потрібно прибрати. Інакше це не лише ускладнює доступ до продуктів, але й змушує компресор працювати значно більше при меншій ефективності. Як результат – страшні й несподівані рахунки за електроенергію.

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Як правильно розморожувати холодильник

Будь-який холодильник можна розморозити, виконуючи послідовно лише 8 дій.

Крок 1. Відрегулюйте температуру холодильника до 0 градусів, відімкніть від електроенергії й відчиніть всі двері.

Крок 2. Заберіть з усіх полиць всі продукти. Якщо ви заздалегідь не підготувалися до розморожування холодильника, зберегти якість та свіжість їжі допоможуть:

глибока миска, яку з продуктами варто опустити в холодну воду (з льодом по можливості),

термопакет,

фольговий спінений поліетилен, який можна купити у будівельних магазинах.

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Крок 3. Якщо ваш холодильник не має спеціального резервуара для рідини, покладіть під нього ганчірку, рушник або декілька газетних аркушів, а на нижню полицю поставте широку тацю. У сучасних холодильниках рідина стікає у спеціальну ємність, яка здебільшого знаходиться у задній частині холодильника.

Покладіть на верхню полицю ганчірку / Фото Clever-cleaners

Крок 4. Залишити холодильник мінімум на 3 години. Процес розморожування може зайняти навіть 10 годин, тому найкраще розпочинати цей процес увечері.

Як пришвидшити процес розморожування холодильника

Покладіть у морозильну камеру грілку з гарячою водою У морозильну камеру покладіть термостійку дощечку і поставте на неї каструлю з гарячою водою Наповніть пульверизатор гарячою водою і розпилюйте її по всій поверхні морозильної камери Напроти морозильної камери поставте обігрівач (він ні в якому разі не повинен контактувати з водою) Намочіть ганчірку у гарячій воді, а потім протріть усі стінки морозильної камери. Повторюйте до тих пір, поки крига не розтане.

Простий спосіб пришвидшити розморожування / Фото Comfy

Крок 5. За допомогою ганчірки чи губки приберіть розталу воду та лід з морозильної камери та з усіх полиць.

Крок 6. Ретельно промийте всі контейнери та полиці, використовуючи при цьому мийні засоби.

Крок 7. За допомогою ганчірки ретельно витріть холодильник так, щоб всі полиці були повністю сухими. Інакше досить скоро знову можуть з'явитися намерзання.

Крок 8. Увімкніть холодильник і почекайте приблизно 30 хвилин, поки температура не знизиться до необхідної норми.