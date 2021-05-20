В нашей инструкции четкие правила размораживания холодильника. Теперь у вас не будет возникать проблем и вопросов при эксплуатации этой техники.

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Как часто нужно размораживать холодильник

Не существует четких правил относительно частоты размораживания холодильника. Каждый должен ориентироваться на появление намерзших частиц. Если у вас холодильник старой модели, то в основном он требует размораживания хотя бы один раз в месяц. Современные холодильники с функциями No frost, Frost free или Full No Fros можно размораживать один раз в шесть месяцев.

Современные холодильники можно размораживать раз в 6 месяцев / Фото Reedr

Почему нужно избавляться намерзшего льда

Слой льда обязательно нужно убрать. Иначе это не только затрудняет доступ к продуктам, но и заставляет компрессор работать значительно больше при меньшей эффективности. Как результат – страшные и неожиданные счета за электроэнергию.

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Как правильно размораживать холодильник

Любой холодильник можно разморозить, выполняя последовательно лишь 8 действий.

Шаг 1. Отрегулируйте температуру холодильника до 0 градусов, отключите от электроэнергии и откройте все двери.

Шаг 2. Уберите из всех полок все продукты. Если вы заранее не подготовились к размораживанию холодильника, сохранить качество и свежесть пищи помогут:

глубокая миска, которую с продуктами следует опустить в холодную воду (со льдом по возможности),

термопакет,

фольговый вспененный полиэтилен, который можно купить в строительных магазинах.

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Шаг 3. Если ваш холодильник не имеет специального резервуара для жидкости, положите под него тряпку, полотенце или несколько газетных листов, а на нижнюю полку поставьте широкий поднос. В современных холодильниках жидкость стекает в специальную емкость, которая обычно находится в задней части холодильника.

Положите на верхнюю полку тряпку / Фото Clever-cleaners

Шаг 4. Оставить холодильник минимум на 3 часа. Процесс размораживания может занять даже 10 часов, поэтому лучше начинать этот процесс вечером.

Как ускорить процесс размораживания холодильника

Положите в морозильную камеру грелку с горячей водой В морозильную камеру положите термостойкую досочку и поставьте на нее кастрюлю с горячей водой Наполните пульверизатор горячей водой и распыляйте ее по всей поверхности морозильной камеры Напротив морозильной камеры поставьте обогреватель (он ни в коем случае не должен контактировать с водой) Намочите тряпку в горячей воде, а затем протрите все стенки морозильной камеры. Повторяйте до тех пор, пока лед не растает.

Простой способ ускорить размораживание / Фото Comfy

Шаг 5. С помощью тряпки или губки уберите растаявшую воду и лед из морозильной камеры и из всех полок.

Шаг 6. Тщательно промойте все контейнеры и полки, используя при этом моющие средства.

Шаг 7. С помощью тряпки тщательно вытрите холодильник так, чтобы все полки были полностью сухими. Иначе скоро снова могут появиться намерзания.

Шаг 8. Включите холодильник и подождите примерно 30 минут, пока температура не снизится до необходимой нормы.