Розкриваємо вам 6 класних лайфхаків, завдяки яким у вашому холодильнику нічого не загубиться й не пропаде.

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1. Легкий пошук продуктів

Щоб на всіх полицях був порядок і можна було швидко знайти все необхідне, посортуйте товари за категоріями. За бажання розкладіть продукти по контейнерах. Це не лише зручно, а й естетично.

Розподіляйте продукти за категоріями / Фото Ivd

2. Щоб продукти не псувалися

Щоб не довелося викидати продукти через те, що закінчився термін їхньої придатності, виділіть у холодильнику спеціальне місце – полицю чи контейнер – і складайте туди всі продукти, які слід спожити найближчим часом.

Відкладайте окремо товари, термін придатності яких скоро завершиться / Фото Hh-hm

3. Раціональне розташування банок

Хочете, щоб у холодильнику поміщалося якнайбільше банок, – придбайте магнітні смужки. Приклейте їх до стінок холодильника й до денець банок.

Використовуйте магнітні смужки / Фото Pinterest

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4. Організація простору

Перед святами холодильник зазвичай переповнений. Розумно організувати простір, коли його обмаль, допоможуть канцелярські біндери. За їхньою допомогою можна закріпити пакети із зеленню, зафіксувати пляшки чи герметично закрити пластикові упаковки із соусами.

Канцелярське приладдя для холодильника / Фото M.blog.naver

5. Соуси

Щоб зручніше було зберігати соуси, використайте паперовий лоток від яєць. Помістіть його на бокову полицю холодильника й поставте на нього всі соуси та маринади.

Лайфхак для правильного розташування соусів у холодильнику / Фото Pinterest

6. Пляшки в холодильнику

Щоб пляшки з прохолодними напоями не займали увесь простір, придбайте спеціальну магнітну стрічку. Завдяки їй у холодильнику все буде впорядковано й напохваті.

Магнітна стрічка для холодильника / Фото Kotel.guru