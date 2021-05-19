Знаючи прості способи очищення чайника від накипу, ви зможете швидко розв'язувати поширену проблему, витративши при цьому копійки.

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Як почистити чайник за допомогою оцту

Виробники електрочайників не рекомендують використовувати оцет для чищення чайників від накипу. Проте іноді без цього засобу просто не обійтися.

Оцет можна використовувати для очищення пластикових, скляних чи металевих чайників з великим шаром нальоту.

У чайник наливаємо близько 500 мілілітрів води й доводимо її до кипіння. Після цього вливаємо в ємність 9% оцет (трішки менше склянки) або 1-2 столові ложки оцтової есенції (70%). Залишаємо розчин на одну годину. У цей час періодично перевіряємо, як проходить процес від'єднання накипу від стінок чайника. За потреби злегка проводимо по стінках губкою для миття посуду.

Через зазначений час оцтовий розчин зливаємо, кип'ятимо чисту воду ще двічі, а потім ретельно ополіскуємо чайник.

За допомогою оцту можна швидко позбутися накипу / Фото Honestdocs

Як позбутися накипу в чайнику за допомогою соди

Емальовані чи алюмінієві чайники не варто мити чи чистити, використовуючи агресивні кислоти. Тому оцет у такому випадку не підійде. Краще використати соду.

Спочатку в окремій ємності змішуємо приблизно 500 мілілітрів води (її об'єм повинен повністю покрити накип в чайнику) змішуємо з однією столовою ложкою соди. Отриманий розчин вливаємо в чайник, доводимо до кипіння і варимо на маленькому вогні ще впродовж 30 хвилин.

Після цього виливаємо все з чайника, кип'ятимо у ньому чисту воду і ретельно ополіскуємо ємність.

За допомогою соди можна почистити від накипу емальований чайник / Фото Kitchendecorium

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Як почистити чайник за допомогою Coca-Cola, Sprite, Fanta

Ці напої підходять для видалення накипу у звичайних чайниках з нержавіючої сталі й для електрочайників, а ось для емальованих і жерстяних – з обережністю.

Для цього способу підійдуть будь-які газовані напої, до складу яких входить лимонна кислота. В ідеалі – прозорі варіанти (наприклад, Sprite).

Спочатку випускаємо з напою гази, потім вливаємо рідину в чайник і доводимо до кипіння. Після цього залишаємо до повного охолодження. Результат вас приємно вразить, тому не забудьте після побаченого ретельно ополоснути чайник.

Газовані напої можна використовувати для очищення чайника / Фото Mamamoet