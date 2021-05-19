Знаючи прості способи очищення чайника від накипу, ви зможете швидко розв'язувати поширену проблему, витративши при цьому копійки.
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Як почистити чайник за допомогою оцту
Виробники електрочайників не рекомендують використовувати оцет для чищення чайників від накипу. Проте іноді без цього засобу просто не обійтися.
Оцет можна використовувати для очищення пластикових, скляних чи металевих чайників з великим шаром нальоту.
Через зазначений час оцтовий розчин зливаємо, кип'ятимо чисту воду ще двічі, а потім ретельно ополіскуємо чайник.
За допомогою оцту можна швидко позбутися накипу / Фото Honestdocs
Як позбутися накипу в чайнику за допомогою соди
Емальовані чи алюмінієві чайники не варто мити чи чистити, використовуючи агресивні кислоти. Тому оцет у такому випадку не підійде. Краще використати соду.
Після цього виливаємо все з чайника, кип'ятимо у ньому чисту воду і ретельно ополіскуємо ємність.
За допомогою соди можна почистити від накипу емальований чайник / Фото Kitchendecorium
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Як почистити чайник за допомогою Coca-Cola, Sprite, Fanta
Ці напої підходять для видалення накипу у звичайних чайниках з нержавіючої сталі й для електрочайників, а ось для емальованих і жерстяних – з обережністю.
Для цього способу підійдуть будь-які газовані напої, до складу яких входить лимонна кислота. В ідеалі – прозорі варіанти (наприклад, Sprite).
Газовані напої можна використовувати для очищення чайника / Фото Mamamoet