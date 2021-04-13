Всем нам нравится свежий рассыпчатый рис. Однако после ночи в холодильнике он превращается в малопривлекательную массу. Рассказываем, как разогреть вчерашний рис так, чтобы он снова стал вкусным, будто его только что сварили.

Если вы когда-нибудь пытались разогреть рис, просто поместив его в микроволновку, вы знаете, что он часто выходит сухим и неаппетитным. Поэтому делимся секретом, как "реанимировать" любимый гарнир.

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Как правильно разогреть рис в микроволновке

Чтобы гарнир получился, будто только что сваренный, в каждую миску риса добавьте несколько столовых ложек бульона или воды. Накройте пищевой пленкой или тарелкой, чтобы создать парниковый эффект. И отправьте в микроволновку на 1,5 – 2 минуты.



Разогреть рис можно разными способами, но каждый из них имеет свой секрет / Фото pixabay

Обжарьте рис на плите

В сковороде с толстым дном разогрейте растительное или сливочное масло. Добавьте рис и обжарьте, разбивая комочки лопаткой, чтобы каждая рисинка покрылась маслом.

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Разогрейте рис в кастрюле

Переложите крупу в кастрюлю, добавьте несколько столовых ложек масла и немного бульона или воды. Накройте емкость крышкой и грейте рис на слабом огне. Периодически помешивайте, пока гарнир не прогреется полностью.