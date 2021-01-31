Як правильно просити підвищення зарплати: 4 дієві способи

Кожен з працівників періодично думає про те, що він заслуговує на більшу заробітну плату. Це може бути пов'язано з тим, що він робить багато справ, виконує наднормову роботу або його зарплата менша, ніж в колег. У таких випадках потрібно не соромлячись звертатися до керівника і просити про підвищення зарплати.

Джерело: 24 канал

Для того, щоб не розгнівати начальника, потрібно правильно говорити про фінанси. Як це робити – читайте в нашому матеріалі.

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Перед тим, як іти до керівника з проханням, потрібно чітко усвідомлювати, для чого вам підвищення зарплати. Іноді краще стати невеликим егоїстом і не хвилюватися про те, кому "більше потрібно", а також про те, що є працівники, які більше заслужили підвищення заробітної платні.

Прийшовши до керівника, ви повинні чітко аргументувати, чому вам варто підняти заробітну плату. Серед причин виділяйте 4 основні.

1. Схожі посади

Якщо ви точно знаєте, що колеги на ідентичній посаді отримують вищу заробітну плату – не соромтеся про це казати прямо. Не знецінюйте себе, свою роботу та вміння. Максимально тактовно поясніть це керівнику і чекайте від нього відповіді.

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2. Багато працюєте

Якщо ви часто залишаєтеся понаднормово на роботі, на вас "лягло" багато справ, які попередньо не входили у ваші обов'язки, - будьте певні, ви заслуговуєте на підвищення зарплати. Обов'язково скажіть про це керівнику, ймовірно, він таки зрозуміє, що ви заслуговуєте більшої оплати за вашу роботу.

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3. Рівень заробітної плати повинен зростати

Якщо ви працюєте в компанії 5 років і за цей час вам жодного разу не підіймали зарплату – час просити про її підвищення. На ринку праці підвищення рівня заробітної плати – це обов'язок кожної компанії.

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4. Вам дуже потрібні гроші

Насправді такий аргумент спрацьовує лише одноразово, але він дієвий у непередбачуваних ситуаціях. Тобто якщо вам екстрено знадобилися гроші, ви можете попросити у керівника. Шанс на отримання додаткових коштів завжди є.

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