Каждый из работников периодически думает о том, что он заслуживает большей заработной платы. Это может быть связано с тем, что он делает много дел, выполняет сверхурочную работу или его зарплата меньше, чем у коллег. В таких случаях нужно не стесняясь обращаться к руководителю и просить о повышении зарплаты.

Источник: 24 канал

Для того чтобы не разгневать начальника, нужно правильно говорить о финансах. Как это делать – читайте в нашем материале.

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Перед тем, как идти к руководителю с просьбой, нужно четко осознавать, для чего вам повышения зарплаты. Иногда лучше стать небольшим эгоистом и не волноваться о том, кому "больше нужно", а также о том, что есть работники, которые больше заслужили повышение заработной платы.

Придя к руководителю, вы должны четко аргументировать, почему вам стоит поднять заработную плату. Среди причин выделяйте 4 основные.

1. Похожие должности

Если вы точно знаете, что коллеги на идентичной должности получают более высокую заработную плату – не стесняйтесь об этом говорить прямо. Не обесценивайте себя, свою работу и умения. Максимально тактично объясните это руководителю и ждите от него ответа.

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2. Много работаете

Если вы часто остаетесь сверхурочно на работе, на вас "легло" много дел, которые предварительно не входили в ваши обязанности, – будьте уверены, вы заслуживаете повышения зарплаты. Обязательно скажите об этом руководителю, вероятно, он все-таки поймет, что вы заслуживаете большей оплаты за вашу работу.

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3. Уровень заработной платы должен расти

Если вы работаете в компании 5 лет, и за это время вам ни разу не поднимали зарплату – время просить о ее повышении. На рынке труда повышение уровня заработной платы – это обязанность каждой компании.

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4. Вам очень нужны деньги

На самом деле такой аргумент срабатывает только один раз, но он действенный в непредвиденных ситуациях. То есть если вам экстренно понадобились деньги, вы можете попросить у руководителя. Шанс на получение дополнительных средств всегда есть.

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