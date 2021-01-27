Хороші стосунки з керівником – це один з найважливіших моментів професійного успіху. Іноді нам здається, що нас не цінують і не беруть до уваги нашу професійну думку. Проте за деякими нелогічними вчинками керівника може ховатися повага та винятково хороше ставлення до підлеглого.

Джерело: 24 канал

Якщо ви хочете зрозуміти, наскільки ваш начальник вас цінує, – скористайтеся порадами, які ми для вас підготували.

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Вас випробовують

Якщо періодично керівник дає вам більше завдань, ніж ви, здавалося б, могли б та мали б виконати, ймовірно, вас випробовують. Здебільшого це відбувається задля того, щоб вас перевірити та вкотре переконатися у вашому професіоналізмі.

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Щирі запитання

Якщо ваш начальник вас цінує і не хоче втрачати, як професіонала, то він точно періодично ставить особисті питання. Здебільшого цікавиться вашими справами, самопочуттям, запитує, чи все гаразд і які ви маєте особисті та професійні плани.

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До вас звертаються за допомогою

Якщо окрім основних завдань є ще додаткові або навіть ті, які не стосуються роботи і їх доручають вам, швидше за все вас цінують. Також, коли в компанії з'являються серйозні та відповідальні завдання і вас просять допомогти у їх вирішенні, будьте певні, вас цінують.

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Вашу думку цінують

Не хвилюйтеся про те, чи подобаєтеся ви своєму начальнику. Якщо періодично він запитує вашу думку стосовно того чи іншого проєкту, то це означає, що вашу думку цінують і до вас прислухаються.

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Важливі завдання

Часто трапляється таке, що вам доручають роботу з ключовими клієнтами? – Тоді, ймовірно, це показник того, що вам довіряють і не бояться давати відповідальну роботу. Це серйозний показник для вашого особистісного розвитку.

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