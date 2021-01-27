Ви шукаєте роботу, скрізь відправляєте резюме та чомусь відповідь не приходить. У чому ж причина? Адже так хочеться працювати.

Джерело: Ідеї 24

В такому разі, напевно є причини, через які вас не кличуть на співбесіду. Які саме, ми допоможемо вам розібратися.

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1. Ваше резюме не відповідає вакансії

На яку б посаду ви не претендували, назва резюме повинна відповідати їй. Ваше резюме не повинно називатися просто "Менеджер", якщо ви пробуєте влаштуватися на посаду контент-менеджера: фахівець з підбору кадрів, швидше за все, відбракує його як невдале.



Правильно написане резюме збільшить ваші шанси отримати роботу / Фото pixabay

2. Використовуєте невдалі шаблони

Найчастіше для написання резюме використовують шаблони Word, але фінальний результат нерідко пригнічує. Є ймовірність, що на комп'ютері роботодавця встановлена ​​інша версія Word, і тоді вигляд документу у нього може відрізнятися від вашого – можуть роз'їхатися рядки або навіть бути пропущені букви.

Тому якщо хочете отримати роботу, попрацюйте над своїм резюме. Готове резюме можна зберегти у форматі PDF, завантажити на хмарний сервіс і отримати онлайн-посилання (так ви його ніколи не втратите) або роздрукувати прямо з браузера.

3. У вашому резюме невдале фото

Деякі претенденти вважають вдалою ідею зробити скан фото, яке завалялося у них з того часу, як вони міняли паспорт, і прикріпити його до резюме.

Постарайтеся, щоб ваш портрет відповідав вакансії, на яку ви претендуєте. Наприклад, якщо ви хочете стати аніматором, не треба зніматися для резюме в діловому костюмі. Але в костюмі на Хелловін для резюме банківського співробітника – теж така собі ідея.



Не використовуйте повсякденні веселі фотографії для резюме / Фото pixabay

4. Мемуари не потрібно писати

Винесіть на перший план саме те, що повинно зацікавити роботодавця в першу ж хвилину читання.

І якщо декілька рядків в кінці резюме не влізло на одну сторінку, постарайтеся не переносити їх на наступну. В іншому випадку документ буде виглядати дуже неакуратно і навряд чи сподобається HR-менеджеру.

5. Не перебільшуйте власні здібності

Намагаючись зацікавити потенційного роботодавця, не перестарайтеся і будьте до себе об'єктивні. Не приписуйте собі навичок та досягнень, які потрібні для посади, але вони у вас насправді відсутні. А то роботодавець через вашу ідеальність може не захотіти побачити, який ви класний.



Не варто приписувати навички, якими ви не володієте / Фото pixabay

6. У вас дурна адреса e-mail

У вас є ім'я і прізвище – на їх основі й створіть адресу електронної пошти та вкажіть його в резюме. Не використовуйте e-mail, в назві якого не ваші дані або вжито "власні" нікнейм. Адже hanna.petruk@poshta.com виглядає набагато серйозніше, ніж stervochka91@poshta.com.



Навряд чи смішна електронна адреса наблизить вас до роботи / Фото pixabay

7. Не полінуйтеся написати супровідний лист

Він збільшує шанси того, що роботодавець розгляне ваше резюме одним з перших. СЛ має бути коротким і відповідати на основні питання: чим вас зацікавила дана вакансія і чому саме ви підходите на цю посаду.

Якщо роботодавець побачить повідомлення від вас на смартфоні, а не на звичайному комп'ютері, дивитися вкладення може бути незручно. Краще ділитися посиланням на резюме.