Багато хто обожнює кальмари, але далеко не всі беруться за їх приготування. Уся річ в тому, що побутує думка, що почистити молюска – ще та морока. Звісно, частка правди у цьому є, але це залежить від того, яких кальмарів ви купуєте.

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Які кальмари краще не брати

На полицях супермаркетів часто можна зустріти кальмарів рожево-сірого та білого кольорів. Фуд-блогерка Дарія Дорошкевич не рекомендує обирати саме білі, адже у них з двох сторін плівка, яку обов'язково треба знімати, а зробити це не так вже й просто і дуже незручно. Купуйте рожево-сірі кальмари – вони і бюджетніші, і чистяться легко.

Як почистити свіжі кальмари

Спочатку відділіть тушку від щупалець. Тоді знайдіть око, зробіть під ним розріз і видаліть звідти дзьоб. Залийте кальмари окропом на 3 секунди. Це дозволить один рухом почитати і щупальця, і тушку. Не забудьте дістати хорду (як показано на відео).

Тепер можна готувати кальмарів за улюбленим рецептом. На додачу скажемо, що цей морепродукт містить багато білка, тому він ідеально підходять для приготування дієтичних страв.

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Текст публікації Дарії Дорошкевич:

Як легко і просто очистити кальмарів? Щоб очистити кальмарів від шкірки, я не докладаю жодних сил! Дуже важливо – яких кальмарів ви купуєте. Є такі, як на відео – рожево-сірого кольору, та білі. Білі не раджу: з двох сторін плівка, яку обов'язково треба знімати, а ця плівка знімається набагато важче і більш незручно. До того ж кальмари на відео ще й дешевші.

Мені пощастило – я купила неочищених кальмарів і вдалося показати вам, як очищати і що обов'язково треба прибирати дзьоб. До речі, знали, що кальмари мають дзьоб?

Якщо ви подорожуєте, відпочиваєте на морі, то практично в будь-якій країні ви зможете купити таких неочищених кальмарів або каракатиць (чистяться так само, тільки у них хорда має інший вигляд). Коштують вони копійки, чистити їх ви вже вмієте, раз-два – і готово!

І ще. Кальмари – чистий білок без жиру. Набагато корисніше, ніж куряча грудка. Дуже дієтично. І смачно – якщо вміти очищати.