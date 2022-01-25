Насамперед згадаємо, що зберігання у морозильній камері – доволі підступна штука, адже не завжди вчасно вдається згадати про те, що м'ясо потрібно дістати заздалегідь, аби воно встигло відтаяти. І ось від цього фактора й залежить технологія розморожування фаршу, яка теж впливає на його смак.

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Розморожування у холодильнику

Коли у вас є достатньо часу до початку приготування страви

Перекладіть пакет із фаршем у миску та відправте її на нижню полицю холодильника на 16 – 24 годин. Якщо вам не знадобиться весь фарш, залишки можна покласти назад у морозилку.



Важливо правильно розморозити фарш / Фото pixabay

У холодній воді

Якщо ви не маєте багато часу

Переконайтеся, що фарш герметично закритий та поставте пакет у раковину або у велику миску. Залийте холодною водою, а зверху поставте щось важке. Це забезпечить необхідну температуру та рівномірність розморожування. Зачекайте 20 – 30 хвилин. Якщо ще є кристали льоду, то дайте ще трохи часу.

У мікрохвильовці

Найшвидший спосіб

Перекладіть фарш з упаковки у миску, яку можна розігрівати у мікрохвильовці. Виберіть режим розморожування та увімкніть мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини. За потреби збільшуйте або зменшуйте час на таймері мікрохвильової печі.

Зважте, що такий фарш потрібно одразу готувати. Повторному зберіганню м'ясо уже не підлягає.