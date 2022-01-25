Насамперед згадаємо, що зберігання у морозильній камері – доволі підступна штука, адже не завжди вчасно вдається згадати про те, що м'ясо потрібно дістати заздалегідь, аби воно встигло відтаяти. І ось від цього фактора й залежить технологія розморожування фаршу, яка теж впливає на його смак.
І ще "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
Розморожування у холодильнику
- Коли у вас є достатньо часу до початку приготування страви
- Перекладіть пакет із фаршем у миску та відправте її на нижню полицю холодильника на 16 – 24 годин.
- Якщо вам не знадобиться весь фарш, залишки можна покласти назад у морозилку.
Важливо правильно розморозити фарш / Фото pixabay
У холодній воді
- Якщо ви не маєте багато часу
- Переконайтеся, що фарш герметично закритий та поставте пакет у раковину або у велику миску.
- Залийте холодною водою, а зверху поставте щось важке. Це забезпечить необхідну температуру та рівномірність розморожування.
- Зачекайте 20 – 30 хвилин. Якщо ще є кристали льоду, то дайте ще трохи часу.
У мікрохвильовці
- Найшвидший спосіб
- Перекладіть фарш з упаковки у миску, яку можна розігрівати у мікрохвильовці.
- Виберіть режим розморожування та увімкніть мікрохвильовку на 2 – 3 хвилини. За потреби збільшуйте або зменшуйте час на таймері мікрохвильової печі.