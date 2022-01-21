Пропонуємо 5 незвичайних способів приготування яєць. Вони сподобаються як професійним кулінарам, так і тим, хто просто хоче навчитись готувати.
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5 цікавих способів приготування яєць
Гарячий яєчний сендвіч з шинкою і сиром
У розігріту сковороду покладіть скибочку хліба з кількома шматочками шинки і сиру. Накрийте його іншою скибочкою хліба. Візьміть третій шматочок хліба і виріжте посередині коло. Покладіть його на верх бутерброда і вилийте свіже яйце в круглий отвір. Краї сендвіча змастіть розтопленим вершковим маслом. Обсмажте сендвіч до готовності.
Рецепт бутерброда з яйцем / Фото 5-Minute Crafts
Кошички із салатом
Візьміть свіжі яйця і зробіть просте тісто для млинців. Покладіть його в поліетиленовий пакет і відріжте кінчик.
Розігрійте олію в невеликій каструлі. Налийте тісто на ополоник і занурте його в гарячу олію. Тримайте, поки кошик не стане золотистим і не зіслизне з ополоника.
Покладіть кошик на серветку, щоб позбутися від зайвої олії. Готово! У ньому можна подавати салати і фрукти, використовуючи як їстівне блюдо.
Кошечки для салату / Фото 5-Minute Crafts
Мариновані яйця
Відваріть яйця і приготуйте звичайний маринад. Очистьте їх від шкаралупи і покладіть у скляну банку. Додайте кілька лаврових листів і чорний перець. Залийте банку гарячим маринадом. Залиште яйця на 2 – 3 дні в темному прохолодному місці. Готово!
Яйця в маринаді / Фото 5-Minute Crafts
Яйця, тушковані в томатному соусі
У звареному круто яйці ниткою зробіть горизонтальні надрізи. Обсмажте його в розігрітій олії кілька хвилин.
Одночасно готуємо соус. Обсмажте цибулю і додайте до неї томатну пасту, розчинену невеликою кількістю води. Покладіть яйця в соус і тушкуйте все 10 хвилин, додавши кілька столових ложок соєвого соусу і трохи часнику. Готово! Подавайте яйця з сумішшю томатного та соєвого соусів.
Тушковані яйця / Фото 5-Minute Crafts
Повітряні смажені яйця
Візьміть свіжі яйця та відокремте білки від жовтків. Збийте білки до повітряного стану. Покладіть їх на розігріту сковороду, а зверху вилийте жовтки. Готуйте, як звичайну яєчню, тобто 2 – 3 хвилини на середньому вогні.
Рецепт повітряного яйця / Фото 5-Minute Crafts