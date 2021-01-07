У період різдвяних свят трапляються ситуації, коли під час застілля потрібно вживати алкоголь без будь-якого на те бажання. Якщо ви не хочете пити такі напої – сміливо відмовтеся. Якщо все ж вирішили скласти компанію – пийте алкоголь з розумом.

Ідеї 24 допоможуть вам пити так, щоб довго не п'яніти. Для цього потрібно лише дотримуватися 10 простих правил.

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1. Відпочинок

Для кожного організму алкоголь – це практично отрута. Тому, якщо ви все ж вирішили пити алкогольні напої – обов'язково заздалегідь гарно відпочиньте фізично. Інакше, серцево-судинна та нервова системи можуть дати збій.

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2. Їжа

Перед тим, як почати вживати алкоголь, обов'язково потрібно перекусити. Найкраще для перекусу підійдуть бекон, горіхи, сало, бутерброди з маслом.

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3. Активоване вугілля

За декілька годин до застілля прийміть активоване вугілля. Якщо ви цього не зробили – не критично. Можете випити пігулки пізніше. Вони все одно дадуть результат.

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4. Закуска

Обов'язково закушуйте алкоголь гарячими стравами. Ідеально підійдуть: м'ясні страви, риба, картопля з маслом, а також лимон та петрушка.

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5. Не змішуйте

Під час вживання алкоголю не змішуйте різні види алкоголю. Краще зупиніться на одному варіанті, адже так ви вбережете себе від непередбачуваних ефектів.

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6. Газовані напої

Якщо ви любите запивати алкоголь, то обов'язково віддавайте перевагу негазованим напоям. Не варто запивати "енергетиками", шампанським, солодкою газованою водою.

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7. Розбавлений алкоголь

Для того, щоб не доводилося пити багато міцного алкоголю, можна розводити його з соком. Так ви отримуєте коктейль, який зможете пити увесь вечір.

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8. Алкоголь у роті

Коли п'єте алкоголь, не затримуйте його тривалий час в роті. Адже тоді він всмоктується через кровоносні судини в порожнині рота. Це пришвидшує процес сп'яніння.

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9. Розтягуйте задоволення

Визначте для себе годинну норму алкоголю. Так, ви не будете пити зайве, тому й не сп'янієте швидко.

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10. Відмовтеся від тютюну

Якщо ви вживаєте алкоголь, то куріння може ускладнити ситуацію. Особливо це стосується людей, які палять нерегулярно. Вони отримують подвійний стрес на організм.

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