Новорічні свята – це час, коли можна відпочити, але через лінивий відпочинок і калорійні страви, легко набрати зайві кілограми, яких потім так важко позбутися. Але цього можна не допустити, потрібно лише дотримуватися порад та рекомендацій і ваші свята залишать купу приємних спогадів, а не сантиметрів в талії.

Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам залишитися у нормі після свят, при цьому не морячи себе дієтами.

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1. Контролюйте кількість калорій, які ви їсте

Якщо за новорічним столом ви віддасте перевагу овочевим салатам, ви побачите, що з'їсти зайвого просто не вийде. Але і на одних салатах ви довго не протягнете. Тому рахуйте калорії.



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2. Включайте в раціон білки

Білки – головний "будівельник" нашого тіла і, в першу чергу, міцних, сильних м'язів, щасливі власники яких практично ніколи не стикаються з проблемою зайвої ваги. Тому їжте нежирне м'ясо, рибу, морепродукти, яйця.



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3. Зменшуйте порції

Їжте дуже маленькими порціями, адже коли ви їсте важкі та великі страви, вашому організму важко перетравлювати їжу, а шлунок буквально збільшується в розмірі.

Тому їжте порції в долоньку: так навіть найкалорійніші страви навряд чи зможуть зашкодити вам або вашій талії.



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4. Алкоголь – по мінімуму

Запам'ятайте, алкоголь змушує нас завжди з'їдати більше, втрачаючи міру в їжі. Тому випийте кілька келихів шампанського. Але якщо застілля не обійдеться без випивки, обов'язково пийте багато води: так ви зможете уникнути сп'яніння і заодно переїдання.



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5. Фізичні навантаження

Фізичні вправи сприяють прискоренню обміну речовин, а швидкий метаболізм – ключовий фактор у підтримці витонченої фігури. Повірте, ваше тіло і навіть розум будуть весь наступний рік безмежно вдячні за те, що ви перебороли свою лінь та вчасно згадали про здоровий спосіб життя.



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6. Пийте багато води

Приблизно 6-8 склянок чистої негазованої води в день – обов'язковий мінімум, особливо у свята, коли ми їмо багато солоної їжі та вживаємо алкоголь. Випиваючи достатню кількість води, ми завжди виглядаємо свіжими й бадьорими.



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7. Насолоджуйтеся їжею

Спробуйте їсти як мінімум двадцять хвилин – це допоможе вам відчути, коли потрібно зупинитися.



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