Часто, йдучи у гості ви хвилюєтеся, як швидко не сп'яніти. Тут є два варіанти: або невимушено тягнути весь вечір та пити у малій кількості, або навчитися правильно пити та закушувати.

Ідеї 24 підібрали поради, які допоможуть вам класно провести час.

Читайте також: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото

Перше правило: міцний алкоголь літрами не п'ють. Дві-три чарки – і ви вже отримали дозу.

Друге правило: не змішувати напої. Адже можна не розрахувати кількість випитого та переборщити.

Тому, щоб не зіпсувати хороший вечір, потрібно правильно вибрати келих, особливі добавки та правильні закуски. Це все допомагає розкрити смак напою і робить застілля застіллям, а не п'янкою.

Джин

Пити, як і горілку, потрібно холодним – 4-6 градусів. Закушувати – чим доведеться, але найкраще цитрусовим і солоним.

Чистий джин можна розбавляти мінералкою. Пропорції можуть бути будь-які – хоч краплю на склянку води. Хороший варіант, якщо хочете провести Новий рік бадьорим і тверезим, але не хочете пояснювати, чому не п'єте.



Фото pinterest

Текіла

Текілу п'ють з лимоном і сіллю. На тильну сторону долоні між великим і вказівним пальцями насипають сіль, готують скибочку лимона. Спочатку злизують сіль, потім випивають текілу і закушують її лимоном.

В іншому варіанті сіль замінюють корицею, а лимон – апельсином.



Фото foodandwine

Мескаль

Пити повільно і потроху. Мескаль, як і текілу, можна пити з лимоном і сіллю. Іноді замість солі використовують суміш прянощів, яка додається до пляшки.

Мескаль випивають швидко і запивають томатним соком з перцем. Але такий спосіб не для довгої ночі: він швидко п'янить.



Фото foodandwine

Абсент

Наливають в чарку абсент. Кладуть на спеціальну ложку з дірочками шматок цукру. На цукор ллють воду, щоб вона стікала в чарку. Той же цукор спочатку змочують в абсенті та підпалюють на ложці. Потім абсент потрібно загасити – накрити чарку кришкою – і пити напій. Споживати можна в будь-який час застілля, коли потрібно нагнати апетит або перепочити між зміною страв.



Фото foodandwine

Віскі

Цінителі ніяк не домовляться, як же його пити: розбавляти чи ні, охолоджувати або гріти.

Вибирайте самі, що вам більше сподобається. Закушувати віскі ніби як і не треба, але ніхто не забороняє обирати закуску до смаку.



Фото foodandwine

Коньяк

Не будемо ділити коньяк на бренді й не бренді, все одно на етикетках пишуть, що це коньяк.

Хороший коньяк не закушують і п'ють теплим дуже повільно, зігріваючи його в руках, вдихаючи аромат. До речі, пити починають, коли вже наїлися.

Поганий коньяк п'ють, як душа забажає, тому що ніякого смаку та аромату там немає. Закушують лимоном, коли зовсім все погано.



Фото foodandwine