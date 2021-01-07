В период рождественских праздников случаются ситуации, когда во время застолья нужно употреблять алкоголь без всякого на то желания. Если вы не хотите пить такие напитки – смело откажитесь. Если все же решили составить компанию – пейте алкоголь с умом.

Идеи 24 помогут вам пить так, чтобы долго не пьянеть. Для этого нужно лишь соблюдать 10 простых правил.

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1. Отдых

Для каждого организма алкоголь – это практически яд. Поэтому, если вы все же решили пить алкогольные напитки – обязательно заранее хорошо отдохните физически. Иначе, сердечно-сосудистая и нервная системы могут дать сбой.

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2. Еда

Перед тем, как начать употреблять алкоголь, обязательно нужно перекусить. Лучше всего для перекуса подойдет бекон, орехи, сало, бутерброды с маслом.

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3. Активированный уголь

За несколько часов до застолья примите активированный уголь. Если вы этого не сделали – не критично. Можете выпить таблетки позже. Они все равно дадут результат.

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4. Закуска

Обязательно закусывайте алкоголь горячими блюдами. Идеально подойдут: мясные блюда, рыба, картофель с маслом, а также лимон и петрушка.

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5. Не смешивайте

Во время употребления алкоголя не смешивайте разные виды алкоголя. Лучше остановитесь на одном варианте, ведь так вы убережете себя от непредсказуемых эффектов.

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6. Газированные напитки

Если вы любите запивать алкоголь, то обязательно отдавайте предпочтение негазированным напиткам. Не стоит запивать "энергетиками", шампанским, сладкой газированной водой.

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7. Разбавленный алкоголь

Для того чтобы не приходилось пить много крепкого алкоголя, можно разводить его с соком. Так вы получаете коктейль, который сможете пить весь вечер.

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8. Алкоголь во рту

Когда пьете алкоголь, не задерживайте его длительное время во рту. Ведь тогда он всасывается через кровеносные сосуды в полости рта. Это ускоряет процесс опьянения.

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9. Растягивайте удовольствие

Определите для себя часовую норму алкоголя. Так вы не будете пить лишнее, поэтому и не опьянеете быстро.

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10. Откажитесь от табака

Если вы употребляете алкоголь, то курение может осложнить ситуацию. Особенно это касается людей, которые курят нерегулярно. Они получают двойной стресс на организм.

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