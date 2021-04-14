Юная хозяйка из "ТикТока" не только напомнила пользователям сети, почему важно мыть все овощи и фрукты, но и удивила самим способом мытья. Держите видеоподсказку в вашу коллекцию лайфхаков.

Estefanyy_xo ворвалась в тренды "ТикТока", показав, как следует обрабатывать фрукты и овощи перед употреблением. Продемонстрировала это девушка на примере листьев салата. После увиденного вы точно всегда будете мыть продукты – и самым тщательным образом!

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Так, вначале estefanyy_xo подготовила для мытья зелени воду, добавив в нее лед и соль. Затем разделила салатный вилок на листья и погрузила их в соленый раствор.

Через некоторое время на поверхность воды всплыл целый отряд незваных гостей – пауков и жуков.

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