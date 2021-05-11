5 хитрощів для красивого нарізання фруктів, про які ви не знали

Чищення та нарізання фруктів потребують чималих зусиль, а в результаті ми все одно отримуємо не вельми привабливу масу, брудні стіл та руки. Тим часом, щоб ці марудні процеси стали більш простими та естетичними, варто засвоїти лиш декілька корисних приоймів.

Завдяки цим хитрощам ви легко почистите й наріжете будь-що: цитрусові, манго, авокадо й навіть кавун.

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1. Цитрусові

Дехто воліє чистити апельсини та грейпфрути руками, а потім розбирати дольки. Іншим зручніше цитрусові нарізати. Але й у першому, і в другому випадку фрукти втрачають не лише естетичний вигляд, а й багато соку. Щоб такого не було, зріжте шкірку з кожного плоду зверху та знизу. Після цього зробіть вертикальний надріз і акуратно розгорніть фрукт. Вийде дуже гарно, і їсти буде дуже зручно.

Легкий та зручний спосіб нарізати цитрусові / Фото 1001ideias

2. Кавун

У дитинстві ми полюбляли їсти кавун так, щоб солодкий сік заляпував усе обличчя. Дорослим такий спосіб не приносить дитячого задоволення. Вони воліють їсти кавун так, щоб і обличчя, і одяг залишалися чистими. Розповідаємо, як це зробити. Спершу кавун ретельно миємо й розрізаємо навпіл. Кожну половину кладемо на обробну дошку м'якоттю донизу й нарізаємо вздовж та впоперек. У результаті отримуємо акуратні прямокутні шматочки, які легко та зручно їсти.

Після нарізання кавуна ваші руки залишаться чистими та сухими / Фото G8ozd

3. Ківі

Щоб акуратно почистити ківі від шкірки, спочатку зріжте опуклості зверху та знизу. Потім за допомогою столової ложки акуратно зішкребіть шкірку з м'якоті. У результаті отримаєте красивий фрукт, який можна нарізати шматочками будь-якої форми та розміру.

Ківі можна легко почистити ложкою / Скриншот із Youtube

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4. Манго

Якщо не хочете довго й нудно чистити й нарізати манго – максимально спростіть цей процес. Розріжте фрукт навпіл, дістаньте кісточку, а потім обережно відділіть м'якоть від шкірки, провівши кожною половинкою плоду об край чистої склянки.

Простий спосіб почистити манго за допомогою склянки / Фото Hoznauka

5. Авокадо

Багато хто розрізає авокадо навпіл, а потім чистить його за допомогою спеціального приладдя або ж узагалі подрібнює разом зі шкіркою. Проте, щоб зберегти привабливий вигляд м'якоті, радимо розрізати помитий авокадо на чотири частини, а потім акуратно зняти шкірку, підчепивши її ножем.

Акуратні скибочки авокадо можна відразу подати на стіл або нарізати для салату / Фото Fsetyt.pp