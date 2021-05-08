Для смаження підійдуть будь-які сезонні овочі: болгарський перець, помідори, баклажани, кабачки, морква, картопля... Проте, наскільки смачними вони вийдуть, залежить від кількох чинників. Пропонуємо вам їх запам'ятати.

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І тоді кожен шматочок буде соковитим та ароматним.

Маринад для овочів на грилі

Маринад для овочів та м'яса суттєво відрізняється. Зокрема, овочі соковиті самі по собі, тому додаткові рідини їм не потрібні. Як правило, для приготування маринаду для овочів використовують зовсім трішки рідини: олії, вина, соєвого соусу, лимонного соку тощо. Інші інгредієнти – це спеції та трави. Також за бажанням додають часник, імбир, сметану тощо.

Для того, щоб овочі були смачними, їх потрібно правильно замаринувати / Фото Kopilka-kulinara

Після цього овочі потрібно ретельно перемішати з маринадом, накрити й дати трішки постояти. У цей час посуд із вмістом потрібно декілька разів перемішати. Після цього овочі можна смажити.

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Тонкощі роботи з овочами

Великі овочі перед приготуванням потрібно розрізати, а менші залишити цілими. Залежно від розміру та харчових властивостей, овочі одного виду потрібно нарізати на акуратні однакові шматочки. Це потрібно для рівномірного просмажування. Перед тим, як смажити деякі овочі на вогні, їх можна злегка відварити у підсоленій воді. Усі овочі неможливо приготувати смачними без попередньої підготовки. Їх обов'язково потрібно помити, потім за потреби обсушити й почистити. Для того, щоб страва мала ідеальний смак, всі овочі потребують особливого маринаду. Смажені овочі можуть мати ідеальний смак і після приготування на грилі, і на решітці, і на шампурах. Більшість овочів можуть втратити вигляд та смак під час смаження, тому чистити шкірку для більшості овочів краще безпосередньо перед самим вживанням. Під час маринування овочі не варто солити, інакше вони будуть виділяти багато соку. Доводити страву до смаку потрібно після смаження.

Нарізайте овочі на шматочки приблизно однакового розміру / Фото Chefmarket