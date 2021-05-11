Благодаря этим хитростям вы легко очистите и нарежете что угодно: цитрусовые, манго, авокадо и даже арбуз.

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1. Цитрусовые

Некоторые предпочитают чистить апельсины и грейпфруты руками, а затем разбирать дольки. Другим удобнее цитрусовые нарезать. Но и в первом, и во втором случае фрукты теряют не только эстетический вид, но и много сока. Чтобы такого не происходило, срежьте кожуру с каждого плода сверху и снизу. Затем сделайте вертикальный надрез и аккуратно разверните фрукт. Получится очень красиво, и есть будет очень удобно.

Легкий и удобный способ нарезать цитрусовые / Фото 1001ideias

2. Арбуз

В детстве мы любили есть арбуз так, чтобы сладкий сок замазывал все лицо. Взрослым такой способ не приносит детского удовольствия. Они предпочитают есть арбуз так, чтобы и лицо, и одежда оставались чистыми. Рассказываем, как это сделать. Сначала арбуз тщательно моем и разрезаем пополам. Каждую половину кладем на разделочную доску мякотью вниз и нарезаем вдоль и поперек. В результате получаем аккуратные прямоугольные кусочки, которые легко и удобно есть.

После нарезки арбуза ваши руки останутся чистыми и сухими / Фото G8ozd

3. Киви

Чтобы аккуратно очистить киви от кожуры, сначала срежьте с плода выпуклости сверху и снизу. Затем с помощью столовой ложки аккуратно соскребите кожуру с мякоти. В результате получите красивый фрукт, который можно нарезать кусочками любой формы и размера.

С помощью ложки с легкостью можно очистить киви / Скриншот с Youtube

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4. Манго

Если не хотите долго и нудно чистить и нарезать манго – максимально упростите этот процесс. Разрежьте фрукт пополам, удалите косточку, а затем осторожно отделите мякоть от кожуры, проведя каждой половинкой плода о край чистой стакана.

Простой способ очистить манго с помощью стакана / Фото Hoznauka

5. Авокадо

Многие разрезают авокадо пополам, вынимают косточку, а затем чистят его с помощью специальных приспособлений или вообще измельчает вместе с кожурой. Однако, чтобы сохранить привлекательный вид мякоти, советуем разрезать вымытый авокадо на четыре части, а затем аккуратно снять кожицу, подцепив ее ножом.

Аккуратные ломтики авокадо можно сразу подать на стол или нарезать для салата / Фото Fsetyt.pp