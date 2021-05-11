Завдяки цим хитрощам ви легко почистите й наріжете будь-що: цитрусові, манго, авокадо й навіть кавун.

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1. Цитрусові

Дехто воліє чистити апельсини та грейпфрути руками, а потім розбирати дольки. Іншим зручніше цитрусові нарізати. Але й у першому, і в другому випадку фрукти втрачають не лише естетичний вигляд, а й багато соку. Щоб такого не було, зріжте шкірку з кожного плоду зверху та знизу. Після цього зробіть вертикальний надріз і акуратно розгорніть фрукт. Вийде дуже гарно, і їсти буде дуже зручно.

Легкий та зручний спосіб нарізати цитрусові / Фото 1001ideias

2. Кавун

У дитинстві ми полюбляли їсти кавун так, щоб солодкий сік заляпував усе обличчя. Дорослим такий спосіб не приносить дитячого задоволення. Вони воліють їсти кавун так, щоб і обличчя, і одяг залишалися чистими. Розповідаємо, як це зробити. Спершу кавун ретельно миємо й розрізаємо навпіл. Кожну половину кладемо на обробну дошку м'якоттю донизу й нарізаємо вздовж та впоперек. У результаті отримуємо акуратні прямокутні шматочки, які легко та зручно їсти.

Після нарізання кавуна ваші руки залишаться чистими та сухими / Фото G8ozd

3. Ківі

Щоб акуратно почистити ківі від шкірки, спочатку зріжте опуклості зверху та знизу. Потім за допомогою столової ложки акуратно зішкребіть шкірку з м'якоті. У результаті отримаєте красивий фрукт, який можна нарізати шматочками будь-якої форми та розміру.

Ківі можна легко почистити ложкою / Скриншот із Youtube

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4. Манго

Якщо не хочете довго й нудно чистити й нарізати манго – максимально спростіть цей процес. Розріжте фрукт навпіл, дістаньте кісточку, а потім обережно відділіть м'якоть від шкірки, провівши кожною половинкою плоду об край чистої склянки.

Простий спосіб почистити манго за допомогою склянки / Фото Hoznauka

5. Авокадо

Багато хто розрізає авокадо навпіл, а потім чистить його за допомогою спеціального приладдя або ж узагалі подрібнює разом зі шкіркою. Проте, щоб зберегти привабливий вигляд м'якоті, радимо розрізати помитий авокадо на чотири частини, а потім акуратно зняти шкірку, підчепивши її ножем.

Акуратні скибочки авокадо можна відразу подати на стіл або нарізати для салату / Фото Fsetyt.pp