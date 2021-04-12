Як вдало сфотографуватися з пам’ятником: 15 суперових прикладів

Джерело:24 канал
Удома ми мріємо про подорожі, а подорожуючи, маримо крутими кадрами, щоб закарбувати найкращі моменти найцікавішим чином. Однак, щойно потрапивши в об’єктив, ми починаємо сіпатися, не знаючи, як стати, куди подіти руки, яке обличчя зробити...
Якщо ви саме такий соромливий перфекціоніст, ця фотодобірка – для вас.
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