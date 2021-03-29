Як "оживити" старі вулички: вражаючі приклади стрит-арту
Навіть найпохмурішу вулицю можна зробити світлою та привабливою, вважає Девід Зінн. І американець знає, що каже: він уже понад 30 років прикрашає старі вулиці Мічигану милими, яскравими зображеннями.
Джерело:Bored Panda
Пропонуємо вам помилуватись казковими персонажами, що оселилися на стінах і навіть бруківках вулиць.
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1. Іноді варто дивитися під ноги, щоб побачити щось неймовірне
Фото redfriday
2. Ніяких котів!
Фото watson
3. Це аж надто реалістичні зображення!
Фото vsyako
4. Каналізаційні люки, як виявилося, надто схожі на улюблене шоколадне печиво
Фото hojepe
5. Хто бажає безплатні вафлі?
Фото yenisafak
6. Несподівана дружба
Фото pinterest
7. Здається, це мишеня от-от стрибне комусь на голову
Фото pinterest
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8. "Це для мене?"
Фото watson
9. Батьківський лайфхак
Фото pikabu
10. "Ви щось хотіли?"
Фото pinterest
11. "Ох, і нелегка у нас робота"
Фото livejournal
12. "Це для тебе"
Фото pinterest
13. "Припини мене лоскотати"
Фото pinterest
14. "Коли-небудь я теж буду таким великим, як ти"
Фото livejournal
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