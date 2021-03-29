Навіть найпохмурішу вулицю можна зробити світлою та привабливою, вважає Девід Зінн. І американець знає, що каже: він уже понад 30 років прикрашає старі вулиці Мічигану милими, яскравими зображеннями.

Пропонуємо вам помилуватись казковими персонажами, що оселилися на стінах і навіть бруківках вулиць. Читайте також: Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото 1. Іноді варто дивитися під ноги, щоб побачити щось неймовірне Фото redfriday 2. Ніяких котів! Фото watson 3. Це аж надто реалістичні зображення! Фото vsyako 4. Каналізаційні люки, як виявилося, надто схожі на улюблене шоколадне печиво Фото hojepe 5. Хто бажає безплатні вафлі? Фото yenisafak 6. Несподівана дружба Фото pinterest 7. Здається, це мишеня от-от стрибне комусь на голову Фото pinterest Цікаво: Як привабити клієнта рекламою: приклади, які надихають 8. "Це для мене?" Фото watson 9. Батьківський лайфхак Фото pikabu 10. "Ви щось хотіли?" Фото pinterest 11. "Ох, і нелегка у нас робота" Фото livejournal 12. "Це для тебе" Фото pinterest 13. "Припини мене лоскотати" Фото pinterest 14. "Коли-небудь я теж буду таким великим, як ти" Фото livejournal