Удома ми мріємо про подорожі, а подорожуючи, маримо крутими кадрами, щоб закарбувати найкращі моменти найцікавішим чином. Однак, щойно потрапивши в об’єктив, ми починаємо сіпатися, не знаючи, як стати, куди подіти руки, яке обличчя зробити...

Якщо ви саме такий соромливий перфекціоніст, ця фотодобірка – для вас. Читайте також: Ці фото довели, що й холостяцькі квартири можуть бути стильними та затишними 1. Двобій з пам’ятником: максимум емоцій! Фото dailymotion 2. Цікаво, з якого дубля зробили це фото? Фото sadcasm 3. Головне – гарно прогнутися Фото theworldnews 4. Може, разом попрацюємо? Фото shlyahta 5. Ти кажеш якісь нісенітниці Фото watson 6. Слушна мить поцупити валізу Фото myprikol 7. Раптовий удар Фото myprikol 8. Боляче-е-е! Фото talk Цікаво: Як "оживити" старі вулички: вражаючі приклади стрит-арту 9. Я не образилась, але зробила висновки Фото am730 10. Дякую, бро! Фото 20min 11. На що скаржимось? Фото michalfatal 12. Леді, вас підсадити? Фото menshumor 13. Ведмідь-рятівник Фото avasta 14. Не дратуй велетня Фото syri 15. Ти тут зайва! Фото 24sata