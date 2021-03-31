Чоловіки руйнують усі стереотипи про холостяцькі барлоги! Виявляється, облаштувати квартиру стильно й функціонально цілком спроможні й ті, хто ще парубкує. Холостяки охоче діляться в мережі фотографіями своїх помешкань, хизуючись результатами ремонту чи перестановки.

Пропонуємо й вам помилуватися добіркою затишних холостяцьких домівок. І ще 7 найкрутіших концептів будинків для досвідчених архітекторів у Minecraft: фото Ця крихітна квартира в провінційному містечку нагадує пентхаус у Нью-Йорку

Фото reddit Квартира, обставлена меблями середини минулого століття

Фото reddit Хлопець облаштував свою першу крихітну квартиру

Фото reddit Власник своєї першої квартира вдало об'єднав вітальню і кухню

Фото reddit Помешкання з однією спальнею в Сіетлі

Фото reddit Облаштування оселі чоловікові обійшлося у 1500 фунтів стерлінгів

Фото reddit Власник цієї квартири – 41-річний холостяк, який працює віддалено

Фото reddit Читайте також Меблі, які в 90-х були в кожній квартирі: ностальгійні фото