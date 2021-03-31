Ці фото довели, що й холостяцькі квартири можуть бути стильними та затишними
Чоловіки руйнують усі стереотипи про холостяцькі барлоги! Виявляється, облаштувати квартиру стильно й функціонально цілком спроможні й ті, хто ще парубкує. Холостяки охоче діляться в мережі фотографіями своїх помешкань, хизуючись результатами ремонту чи перестановки.
Джерело:обсуждения в редитіт
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Ця крихітна квартира в провінційному містечку нагадує пентхаус у Нью-Йорку
Фото reddit
Квартира, обставлена меблями середини минулого століття
Фото reddit
Хлопець облаштував свою першу крихітну квартиру
Фото reddit
Власник своєї першої квартира вдало об'єднав вітальню і кухню
Фото reddit
Помешкання з однією спальнею в Сіетлі
Фото reddit
Облаштування оселі чоловікові обійшлося у 1500 фунтів стерлінгів
Фото reddit
Власник цієї квартири – 41-річний холостяк, який працює віддалено
Фото reddit
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