Дома мы мечтаем о путешествиях, а путешествуя, грезим крутыми кадрами, чтобы запечатлеть лучшие моменты самым интересным образом. Однако, едва попав в объектив, мы начинаем дергаться, не зная, как встать, куда деть руки, какое лицо сделать...

Если вы – из таких застенчивых перфекционистов, эта фотоподборка – для вас.. Читайте также: Эти фото доказали, что и холостяцкие квартиры могут быть стильными и уютными 1. Поединок с памятником: максимум эмоций! Фото dailymotion 2. Интересно, с какого дубля получилось это фото? Фото sadcasm 3. Главное – хорошо прогнуться Фото theworldnews 4. Может, вместе поработаем? Фото shlyahta 5. Ты говоришь какие-то глупости Фото watson 6. Подходящий момент спереть чемодан Фото myprikol 7. Неожиданный удар Фото myprikol 8. Больно-о-о! Фото talk Интересно: Как "оживить" старые улочки: поразительные примеры стрит-арта 9. Я не обиделась, но сделала выводы Фото am730 10. Спасибо, бро! Фото 20min 11. На что жалуемся? Фото michalfatal 12. Леди, вас подсадить? Фото menshumor 13. Медведь-спаситель Фото avasta 14. Не дразни великана Фото syri 15. Ты здесь лишняя! Фото 24sata