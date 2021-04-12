Как удачно сфотографироваться с памятником: 15 обалденных примеров
Дома мы мечтаем о путешествиях, а путешествуя, грезим крутыми кадрами, чтобы запечатлеть лучшие моменты самым интересным образом. Однако, едва попав в объектив, мы начинаем дергаться, не зная, как встать, куда деть руки, какое лицо сделать...
Источник:24 канал
Если вы – из таких застенчивых перфекционистов, эта фотоподборка – для вас..
Читайте также: Эти фото доказали, что и холостяцкие квартиры могут быть стильными и уютными
1. Поединок с памятником: максимум эмоций!
Фото dailymotion
2. Интересно, с какого дубля получилось это фото?
Фото sadcasm
3. Главное – хорошо прогнуться
Фото theworldnews
4. Может, вместе поработаем?
Фото shlyahta
5. Ты говоришь какие-то глупости
Фото watson
6. Подходящий момент спереть чемодан
Фото myprikol
7. Неожиданный удар
Фото myprikol
8. Больно-о-о!
Фото talk
Интересно: Как "оживить" старые улочки: поразительные примеры стрит-арта
9. Я не обиделась, но сделала выводы
Фото am730
10. Спасибо, бро!
Фото 20min
11. На что жалуемся?
Фото michalfatal
12. Леди, вас подсадить?
Фото menshumor
13. Медведь-спаситель
Фото avasta
14. Не дразни великана
Фото syri
15. Ты здесь лишняя!
Фото 24sata
Поделиться новостью