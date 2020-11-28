Кожна господиня дбає про те, щоб у її домі було не лише чисто, а й ароматно. Проте бувають випадки, коли повітря в квартирі неприємне через пригорілий пиріг, старі меблі, зіпсовані продукти тощо.

Ідеї 24 зібрали для вас 10 способів, які допоможуть швидко позбутися усіх посторонніх запахів.

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1. Аромасвічки

Простий та дієвий спосіб, завдяки якому у вашій квартирі не лише покращиться аромат, а й стане затишно та комфортно.

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2. Дифузор з ефірними оліями

Ефірні олії здатні не лише протидіяти певним хворобам, вони також мають ароматичну функцію і можуть створити максимально релаксуючу атмосферу.

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3. Рослини

"Живі" рослини здатні не лише покращувати повітря у вашому будинку, вони також впливають на загальну життєдіяльність. Тому, радимо мати у вашій квартирі хоча б один вазон у горщику.

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4. Провітрювання

Незалежно від пори року та погоди, обов'язково робіть провітрювання кімнат. Така циркуляція повітря забезпечить квартирі природну свіжість.

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5. Аромалампи

Річ, яка має оригінальну конструкцію. Завдяки цьому може поступово наповнювати кімнату приємними ароматами ефірних олій.

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6. Сушені рослини

Існує величезна кількість рослин, які в сушеному вигляді мають неймовірний аромат. Зокрема, це цвіт липи, м'ята, розмарин, меліса, лаванда тощо. Можете зробити оригінальну ікебану, яка матиме стильний вигляд і вдало впишеться у ваш інтер'єр. За бажанням, можете підсилити аромат, капнувши зовсім трішки відповідної ефірної олії.

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7. Кавові зерна

Один з найпростіших ароматизаторів, який реально здатний повністю поглинути неприємний аромат у кімнаті. Для цього варто помістити кавові зерна у склянку або банку з товстим дном. Запалити свічку і потримати банку над вогнем декілька хвилин. Ємність нагріється, кавові зерна також, тому ви одразу відчуєте цей фантастичний кавовий аромат.

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8. Сміття

У вашій квартирі все взаємопов'язано, тому аромат може залежати і від чистоти. Досить часто неприємний запах з'являється саме зі сміттєвих пакетів. Хочете позбутися неприємних запахів – регулярно прибирайте або принаймні викидайте сміття.

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9. Вентиляція

Якщо ви хочете, щоб аромат у квартирі був сильний та насичений, використайте спеціальний автомобільний ароматизатор. Для цього закріпіть його у вентиляційній системі і через кілька хвилин приємний аромат наповнить усі кімнати.

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10. Ароматичні бавовняні кульки або саше

Це речі, які здатні поглинути неприємні запахи у невеликих шухлядах, комоді, шафці. Вони не займають багато місця, але свою функцію виконують ідеально.

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