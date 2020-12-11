Напередодні Нового року наші домівки перетворюються на мандариновий рай. Солодкі приємні аромати заповнюють увесь простір, а на столах з'являються гірки з помаранчевих шкірок. Не поспішайте їх викидати, адже вони вам згодяться.

Ідеї 24 підготували для вас цікаві способи використання мандаринових шкірок. Вам це точно згодиться. Читайте також: Подарунки малечі на Миколая: цікаві варіанти для хлопчиків і дівчаток 1. Висушені шкірки можна покласти на полицях, шухлядах та у шафі з одягом Це допоможе уникнути появи молі та забезпечити шафки приємним цитрусовим ароматом. Фото 7dach 2. Заварювання чаю з додаванням свіжих чи навіть сушених мандаринових шкірок робить напій вітамінним та неймовірно ароматним Фото cookist Цікаво: Що подарувати любителям коктейлів: 15 оригінальних ідей – фото 3. Свіжі шкірки з мандаринів можна використати для приготування мандаринового варення та цукатів Фото golapravda 4. Для того, щоб забезпечити рослини в горщиках поживними мікроелементами, замочіть у воді мандаринові шкірки Настоюйте розчин мінімум декілька годин, а потім поливайте ним ґрунт. Фото biosamogon 5. Мандаринову шкірку можна розрізати у вигляді "кувшинки" Отримана "фігурка" може стати свічником для аромасвічки. Фото thebathtubdiva 6. Зі шкірок мандарина можна зробити класні елементи декору Для цього варто за допомогою ножа або кухонних формочок для вирізання тіста "видавити" відповідні фігурки. Фото pustunchik 7. Висушені шкірки мандаринів можна використовувати для розпалювання каміна Фото 24segodnya 8. Висушені та подрібнені шкірки можна додавати у випічку або для приготування м’яса Страви матимуть особливу ароматну нотку. Фото myturcija 9. Висушені шкірки мандарина можна подрібнити в блендері до стану борошна, залити водою, перемішати до кашоподібного стану, а потім нанести на шкіру у вигляді скрабу Фото livemaster