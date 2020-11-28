Каждая хозяйка заботится о том, чтобы в ее доме было не только чисто, но и ароматно. Однако бывают случаи, когда воздух в квартире неприятный через пригоревший пирог, старую мебель, испорченные продукты и тому подобное.

Идеи 24 собрали для вас 10 способов, которые помогут быстро избавиться от всех посторонних запахов.

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1. Аромасвечи

Простой и действенный способ, благодаря которому в вашей квартире не только улучшится аромат, но и станет уютно и комфортно.

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2. Диффузор с эфирными маслами

Эфирные масла способны не только противодействовать определенным болезням, они также имеют ароматическую функцию и могут создать максимально расслабляющую атмосферу.

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3. Растения

"Живые" растения способны не только улучшать воздух в вашем доме, они также влияют на общую жизнедеятельность. Поэтому, советуем иметь в вашей квартире хотя бы один вазон в горшке.

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4. Проветривание

Независимо от времени года и погоды, обязательно делайте проветривание комнат. Такая циркуляция воздуха обеспечит квартире естественную свежесть.

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5. Аромалампы

Вещь, которая имеет оригинальную конструкцию. Благодаря этому может постепенно наполнять комнату приятными ароматами эфирных масел.

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6. Сушеные растения

Существует огромное количество растений, которые в сушеном виде имеют невероятный аромат. В частности, это цвет липы, мята, розмарин, мелисса, лаванда и др. Вы можете сделать оригинальную икебану, которая стильно и удачно впишется в ваш интерьер. По желанию, можете усилить аромат, капнув совсем немного соответствующего эфирного масла.

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7. Кофейные зерна

Один из самых простых ароматизаторов, который реально способен полностью поглотить неприятный аромат в комнате. Для этого следует поместить кофейные зерна в стакан или банку с толстым дном. Зажечь свечу и подержать банку над огнем несколько минут. Емкость нагреется, кофейные зерна также, поэтому вы сразу почувствуете этот фантастический кофейный аромат.

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8. Мусор

В вашей квартире все взаимосвязано, поэтому аромат может зависеть и от чистоты. Довольно часто неприятный запах появляется именно из мусорных пакетов. Хотите избавиться от неприятных запахов – регулярно убирайте или по крайней мере выбрасывайте мусор.

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9. Вентиляция

Если вы хотите, чтобы аромат в квартире был сильный и насыщенный, используйте специальный автомобильный ароматизатор. Для этого закрепите его в вентиляционной системе и через несколько минут приятный запах наполнит все комнаты.

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10. Ароматические хлопковые шарики или саше

Это вещи, которые способны поглотить неприятные запахи в небольших ящиках, комоде, шкафчике. Они не занимают много места, но свою функцию выполняют идеально.

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