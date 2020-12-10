Талановиті і креативні люди не можуть всидіти на місці. Вони постійно щось роблять, вигадують, дивують світ і дарують оточуючим позитивні емоції. Не завжди результат їхньої роботи стає всесвітньо відомим, тому навіть достойні вироби можуть залишитися без уваги.

Ідеї 24 підготували для вас добірку унікальних речей, про існування яких мало хто знає, але точно хотів би собі отримати. Читайте також: Речі, які змінилися до невпізнанності: 30 фото до і після 1. Оригінальна дерев'яна шпилька для волосся Фото m.scooper.news 2. Дерев'яна ванна Фото ba-bamail 3. Будинок у вигляді казкового замку Фото brightside.me 4. Вишуканий аксесуар для волосся, який вночі світиться Фото brightside 5. Дерев'яна хатина в красивому лісі Фото m.scooper.news 6. Будинок для домашніх улюбленців у вигляді дерева Фото customcatcribs Цікаво: Як обрати корисні речі для дому: 10 товарів з AliExpress, які ви захочете купити 7. Оригінальні матові склянки з нестандартним дизайном Фото m.scooper.news 8. Крихітний талісман, вирізаний із кісточки з авокадо Фото spaly 9. Скульптура з дроту та пластиліну Фото brightside.me 10. Сумка у вигляді сови Фото figyelj