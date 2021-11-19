Звісно, на вході у зал зазвичай висять видруковані та взяті у рамку правила поведінки та техніки безпеки, яких неодмінно варто дотримуватися. Але, як це часто буває, до будь-яких описаних настанов додаються кілька негласних пунктів. При цьому вони не менш важливі, адже провірені уже і досвідом, і часом. Тож беріть усе нижче сказане на озброєння, аби не зганьбитися під час тренувань.

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Не відволікайте інших

Краще навіть не починати розмову з кимось, хто уже займається на тренажері. Не кажучи вже про те, щоб заважати фізично.

Не займайтеся перед стійкою з інвентарем

Якщо ви підійшли до стійки з гантелями чи гирями, виберіть свою робочу вагу та відступіть кілька кроків убік. Виконуйте вправи так, аби інші відвідувачі змогли без перешкод взяти й собі потрібний інвентар.



Не загороджуйте доступ до інвентарю / Фото unsplash

Прибирайте за собою інвентар

Виявляйте повагу до інших спортсменів та не змушуйте їх шукати диски чи гантелі по всьому спортзалу.

Не користуйтеся телефоном під час тренувань

Смартфон знатно відволікає від заняття, а робота над тілом мрії вимагає концентрації та повної самовіддачі. Крім цього, якщо ви займаєтеся з тренером, то перевіряти месенджері та розмовляти телефоном й зовсім зневажливо.

До цього пункту можна віднести й селфі. Адже тривалий час загороджувати дзеркала теж вважається поганим тоном у фітнес-клубі. Раз ви уже тут – займайтеся!

Не лізьте зі своїми порадами

Спортивна статистика показує, що люди, які не нав'язують сусідам по залу свої думки, рідше хворіють, мають більшу тривалість і якість життя та менше схильні до травм і нещасних випадків. Виправлення чужих помилок – справа тренера.

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Не створюйте чергу / Фото unsplash

Не перестарайтеся з дезодорантами та духами

Зрозуміло, що ніхто не хоче, аби від нього дурно пахло. Тим більше, що це той випадок, коли потовиділення посилене. Але використовувати засоби, у яких стійкі аромати – погана ідея. Крім цього, що це негативно впливає на самопочуття решти спортсменів, то це ще й може викликати в окремих людей алергію.

Користуйтеся рушником

Рушник стане вам у пригоді не лише у душі після тренування, а й безпосередньо під час самого заняття. Майже на всіх тренажерах залишається слід від поту. І, зрозуміло, ніхто не хоче займатися на мокрому. Завжди протирайте після себе.