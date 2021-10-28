Бігові доріжки, велотренажери, "розумні" годинники, фітнес-браслети й навіть смартфони: нас просто оточують лічильники калорій. Ми зусебіч можемо отримати інформацію про свої успіхи на шляху до схуднення. Але чи можна покладатися на ці результати?

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Так, згідно з дослідженням клініки спортивної медицини в Сан-Франциско, тренажери сильно завищують спалені калорії. Учасники експерименту займалися на різних кардіотренажерах, а учені відстежували їхні дихальні патерни за допомогою спеціальних масок і вимірювали рівень VO2max – максимальну кількість кисню, що споживається.

Порахувавши ці дані, узявши до уваги зріст, вагу, вік та відсоток жиру в організмі, дослідники з'ясували, скільки калорій витратили спортсмени та порівняли ці показники з цифрами на тренажерах.

Як виявилося, лічильники завищували кількість спалених калорій у середньому на 19%:

Велотренажер – на 7% завищують реальні показники;

Тренажер сходи – на 12%;

Бігова доріжка – на 13%;

Еліптичний тренажер – мають похибку у 42%.

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Текст публікації спортклубу Smidyuk Academy:

Чи можна довіряти лічильникам калорій на тренажерах?

Згідно з дослідженням клініки спортивної медицини в Сан-Франциско, тренажери сильно завищують спалені калорії. Учасники експерименту займалися на різних кардіотренажерах, а вчені відстежували їхні дихальні патерни за допомогою спеціальних масок і вимірювали рівень VO2max – максимальну кількість кисню, що споживається.

Порахувавши ці дані + зріст, вага, вік і % жиру в організмі, вчені з'ясували, скільки калорій витратили випробувані та порівняли ці показники з цифрами на тренажерах. Як виявилося, лічильники завищували кількість спалених калорій у середньому на 19%:

Велотренажер - 7%

Тренажер сходи - 12%

Бігова доріжка - 13%

Еліптичний тренажер - 42%