Конечно, на входе в зал обычно висят напечатанные и взятые в рамку правила поведения и техники безопасности, которые обязательно следует соблюдать. Но, как это часто бывает, к любым описанным наставлениям прилагаются несколько негласных пунктов. При этом они не менее важны, ведь проверены уже и опытом, и временем. Берите все ниже сказанное на вооружение, чтобы не опозориться во время тренировок.

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Не отвлекайте других

Лучше даже не начинать разговор с кем-то, кто уже занимается на тренажере. Не говоря уже о том, чтобы мешать физически.

Не занимайтесь перед стойкой с инвентарем

Если вы подошли к стойке с гантелями или гирями, выберите свой рабочий вес и отступите несколько шагов в сторону. Выполняйте упражнения так, чтобы другие посетители смогли беспрепятственно взять и себе нужный инвентарь.



Не загораживайте доступ к инвентарю / Фото unsplash

Убирайте за собой инвентарь

Проявляйте уважение к другим спортсменам и не заставляйте их искать диски или гантели по всему спортзалу.

Не пользуйтесь телефоном во время тренировок

Смартфон знатно отвлекает от занятий, а работа над телом мечты требует концентрации и полной самоотдачи. Кроме этого, если вы занимаетесь с тренером, то проверять мессенджеры и разговаривать по телефону и совсем пренебрежительно.

К этому пункту можно отнести и селфи. Ведь загораживать зеркала тоже считается дурным тоном в фитнесс-клубе. Раз вы уже здесь – занимайтесь!

Не лезьте со своими советами

Спортивная статистика показывает, что люди, не навязывающие соседям по залу свои мысли, реже болеют, имеют большую продолжительность и качество жизни и менее подвержены травмам и несчастным случаям. Исправление чужих ошибок – дело тренера.

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Не создавайте очередь / Фото unsplash

Не переусердствуйте с дезодорантами и духами

Понятно, что никто не хочет, чтобы от него дурно пахло. Тем более что это тот случай, когда потоотделение усилено. Но использовать средства, у которых стойкие ароматы – плохая идея. Кроме того, что это негативно влияет на самочувствие остальных спортсменов, это еще и может вызвать у отдельных людей аллергию.

Пользуйтесь полотенцем