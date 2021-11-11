Займаючись чи то в залі, чи вдома, новачки ледь не щотижня беруть додаткову вагу та намагаються виконати вправу з максимальною кількістю повторень. Це одна з найпоширеніших помилок, і робити так не варто.

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Коли потрібно підвищувати навантаження

Аби був прогрес, м'язи потрібно "дивувати", періодично змінюючи вправи та збільшуючи робочу вагу. Якщо з різноманітністю вправ усе простіше, то з вагою орієнтуватися можна на те, як ви виконуєте задану кількість повторень. Якщо останній повтор робите вже на межі сил, додавати ще рано.

Якщо ж зі звичним навантаженням ще залишаються сили на кілька повторень, у такому випадку варто уже трішки "накинути" навантаження.

Наскільки збільшувати робочу вагу

Загалом рекомендують додавати навантаження поступово. Збільшити вагу на 2 – 5 кілограмів (або 5 – 10%) за один раз буде цілком достатньо. Конкретна цифра може змінюватись у залежності від багатьох причин, у тому числі від виду вправ та досвіду.

Пам'ятайте, у пріоритеті – правильна техніка! Без неї навіть робота з найбільшими вагами не дасть вам бажаного ефекту.

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Текст публікації спортклубу Smidyuk Academy:

Коли потрібно збільшувати вагу? Усі знають: для того, щоб прогресувати, необхідно змінювати інтенсивність навантаження. Але коли це робити?

Орієнтуватися можна на те, як ви виконуєте задану кількість повторень. Якщо останній повтор робите вже межі, додавати ще рано. Якщо з поточним навантаженням ще залишаються сили в запасі, можна збільшити.

Найважливіше. Ви керуєте вагою, а не вона вами. Корпус зафіксований, у спині та попереку немає прогинів, підконтрольні рухи вгору-вниз. У пріоритеті – правильна техніка! Без неї навіть робота зі 100 кг не дасть вам бажаного ефекту.