Комусь ідея придбати подарунок для кота може видатися дивною, але насправді нічого поганого в цьому нема. Навпаки, дарувати радість тим, кого ми любимо, приємно та корисно.

Ідеї 24 склали для вас добірку універсальних подарунків, які сподобаються кожному котику. Вибір подарунка не займе у вас багато часу, а пухнастий друг точно буде вам вдячний.

Читайте також: 30 універсальних подарунків для тих, хто працює вдома

1. Ліжко з оригінальним дизайном

Фото amazon

2. Оригінальна іграшка з пір'їнкою

Пір'їнку можна знімати у будь-який час, тому робіть так, як більше до вподоби вашому коту.

Фото amazon

3. Інтерактивний лазер

Не лише прикольна, а й корисна іграшка. Завдяки їй кіт буде активним, адже постійно бігатиме, що позитивно позначиться на його здоров'ї.

Фото zoostar

4. "Схема" для котів

Якщо у вашій сім'ї не один домашній улюбленець, така річ вам точно знадобиться. Нею можна гратися, адже вона зовсім легка, або спати, згорнувшись клубочком.

Фото amazon

5. Гамак, який фіксується на батарею

Усі коти люблять теплі місця, саме тому часто мостяться на батареї. Закріпіть пухнастику такий гамак і він ніколи з нього не буде злазити.

Фото amazon

6. “Дряпки” з підставками

Можливо, ви вже таку річ маєте, але її завжди можна вдосконалити. Якщо досі не придбали – зараз саме час для цього.

Фото crafta

7. Повідець

Завдяки такому подарунку тепер ви зможете гуляти зі своїм другом на свіжому повітрі.

Фото kotey-ka

8. Багаторівнева іграшка з кульками

Можна гратися і основною іграшкою, і кульками, які входять до набору.

Фото willanyonehearthis

9. М'яке, зручне та тепле крісло-пуф

Фото bigl

Цікаво: Що подарувати дитині на день народження: ТОП 80+ ідей з фото

10. Автомат з кормом

Універсальна річ, яку оцінить кожен кіт. Коли котяча мисочка буде пуста, автомат сам насипатиме порцію корму. Завдяки такому подарунку ваш кіт не буде вас будити о шостій годині, щоб ви його погодували.

Фото buzzfeed

11. Оригінальна “дряпка”

Зовні нагадує текстуру килимка, тому кіт із задоволенням розпочне свою улюблену справу, але уже не на вашому новому килимі у вітальні.

Фото amazon

12. Мініфонтан з водою

Фото amazon

13. Інтерактивна миша

Іграшка швидко рухається і має "хвіст" у вигляді пір'їни, що ще більше приваблює котів.

Фото amazon

14. Костюм

Якщо ваш кіт любить прогулянки або постійно мерзне, придбайте йому стильний костюм, комбінезон або кофтинку.

Фото buzzfeed

15. Хатинка

У вашого кота повинен бути улюблений куточок у квартирі. Чому б не зробити його затишним?

Фото amazon

16. Масажер

Класна річ, яка точно сподобається усім котам. Але будьте обережні, адже ваш друг на деякий час може про вас забути.

Фото amazon

17. Ліжко-тунель

Котики люблять різні тунелі, тому такий подарунок їм точно сподобається. Можна погратися в тунелі, а потім одразу лягти в ліжко спати.

Фото buzzfeed

18. Щітка для розчісування

Подарунок не лише для вашого друга, а й для вас, адже тепер вам не доведеться довгий час прибирати з килимів шерсть пухнастого улюбленця.

Фото petstory

19. Іграшка-головоломка

Іграшка, яка змусить котів не просто гратися, а й хитрувати для того, щоб отримати корм, який видає головоломка.

Фото pinterest

20. Подарунок для здоров'я

Найкращий подарунок для вашого друга – це здоров'я. Тому періодично влаштовуйте йому огляд у ветеринара, а також косметичні процедури, які домашньому улюбленцю найбільш подобаються.

Фото imgflip