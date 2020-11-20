Ідеї 24 зібрали для вас добірку класних речей, які хотів би отримати на день народження будь-який підліток.

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Які ґаджети подарувати підлітку на день народження

Найбільш очікувані подарунки – це ґаджети чи будь-які новинки техніки. Якщо ви маєте фінансову можливість купити такий презент, будьте певні, ви завоюєте прихильність дитини.

Асортимент ґаджетів такий великий, що ви точно зможете обрати щось потрібне:

1. Bluetooth-навушники

2. Bluetooth-колонки

3. Смартгодинник

4. Фітнес-брастет

5. VR-окуляри, тобто окуляри віртуальної реальності

Фото bfmtv

6. Новенький смартфон

7. Планшет

8. Велокомп'ютер

Фото cyclingweekly

9. 3D принтер

10. Летючий або "бігаючий" будильник:

11. Гнучка клавіатура

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12. 3D-мишка для комп’ютера на палець

13. Інтерактивний робот на радіоуправлінні

14. Пилосос для клавіатури

Фото aliexpress

15. Рюкзак із вбудованими музичними колонками

16. Чашка з підігрівом від USB-порта

Фото lcpshop

Подарунки на день народження залежно від хобі підлітка

Обираючи подарунок тінейджеру, варто звертати увагу і на його захоплення. Це дуже допоможе у виборі презенту.

Серед таких подарунків:

17. Настільна гра

18. Туристичний рюкзак

19. Звичайний рюкзак-трансформер

20. Телескоп

21. Комп’ютерний руль або геймпад

Фото indianexpress

22. Велосипед

23. Квадрокоптер

24. Гіроскутер

Фото balashover

25. Електроскейт

26. Намет

27. Набір гантелей

Фото womenshealthmag

28. Аерохокей або настільний футбол

29. Мікрофон для запису подкастів

30. Гітара або інші музичні інструменти

31. Пейнтбольне спорядження

32. Ігрова відеокарта

33. Гамак

34. Дартс

Фото dartsville

35. Боксерська груша

36. Ролики

37. Комікси

38. Книги

39. Еспандер для рук

Фото freepik

40. PlayStation

Подарунки для підліткового образу

Для того, щоб допомогти зі створенням образу для підлітка, ви можете подарувати стильний одяг, взуття або класні аксесуари. Це, зокрема:

41. Звичайні якісні та стильні кросівки

42. Брендові сонцезахисні окуляри

43. USB-капці для ніг з підігрівом

Фото amazon

44. Bluetooth-шапка.

45. Піжама-кігурумі

Фото aliexpress

46. LED- кросівки

47. Стильний ремінь

48. Молодіжний одяг (худі або футболка) із написами улюблених брендів, фільмів, серіалів, музичних виконавців

49. Яскраві неонові шнурівки для взуття, які вночі світяться

Для затишку та комфорту кімнати дитини-підлітка

Якщо ви хочете обрати річ, яка зробить кімнату дитини більш комфортною та затишною, обирайте подарунки з певною "родзинкою". Для прикладу:

50. Невидима поличка для книг

Фото dostavka

51. Оригінальний плед

Фото prikolis

52. Комп’ютерне крісло із вбудованим килимком для мишки

53. Незвичне крісло-груша

54. Гамак для ніг

Фото sffactory

55. Оригінальні капці

56. Маска для сну з оригінальними написами

57. Подушка у вигляді милої тварини

Прикольні подарунки

Якщо ви не належите до категорії "занудні батьки", купіть своїй дитині прикольний чи навіть смішний подарунок:

58. Гелева мурашина ферма

59. Колиска Ньютона

Фото thisiswhyimbroke

60. Апарат для приготування попкорну

61. Неокуб

62. Електронний світлячок у банці:

63. Магічна куля

64. Пісочний годинник з мильними бульбашками

"Емоційні" подарунки

Підлітки, як і дорослі, можуть оцінити подарунки, які в першу чергу приносять море позитивних емоцій. До таких можуть належати:

65. Квитки на футбольний матч

66. Сертифікат на спа-процедури

67. Похід на пейнтбол

Фото allevents

68. Сертифікат на масаж

69. Похід на скеледром

70. Стрибки з парашутом у тандемі

71. Прогулянка на квадроциклах

Фото bodo

72. Політ на повітряній кулі

73. VR-квест для двох

74. Прогулянка на конях

75. Політ в аеротрубі

Фото bodo

76. Картинг

77. Відвідування квест-кімнати

78. Запис синглу в студії

79. Майстер-клас візажу

Фото boombate

80. Екскурсія до Дому Хаскі

Чим керуватись при виборі подарунка на день народження підлітку: