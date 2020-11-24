Багато хто вважає, що ті, хто працює вдома, – везунчики. Якоюсь мірою це так, а особливо в умовах пандемії. Проте дистанційні працівники так само втомлюються, можуть працювати у незручних позах, адже у них відсутні офісні меблі, а також періодично відволікаються на побут.

Якщо у вашому оточенні є близькі люди, яким знайома віддалена робота, ви можете порадувати їх доречним класним подарунком. У цьому вам допоможуть Ідеї 24, адже ми вже зробили для вас добірку таких сюрпризів.

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1. Навушники

Якщо людина, яка працює дистанційно, живе не сама, а з батьками, друзями, дітьми – такий подарунок ідеальний, адже допомагає позбутися по стороннього шуму і сконцентруватися на роботі.

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2. Стілець для домашнього офісу

У кожного працівники повинно бути максимально комфортне робоче місце, незалежно від того, де він виконує свої обов'язки – в офісі чи вдома. Зручний стілець не лише подарує комфорт, а й подбає про здоров'я ваших близьких.

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3. Фітнес-трекер

Віддалені працівники максимально сконцентровані на виконанні своїх обов'язків, тому можуть сидіти над роботою досить довго. Для того, щоб у здорової людини не було проблем зі спиною, вона повинна в ідеалі злегка розминати своє тіло хоча б по декілька хвилин щогодини. Фітнес-трекер буде постійно нагадувати про потребу у фізичній активності.

Фото itc.ua

4. Блокнот-планер

Датований блокнот – це універсальний подарунок, тому при його виборі звертайте увагу на те, що любить близька людина. Він може мати досить різний дизайн.

Фото woodpresent

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5. Настільна лампа

Додаткове освітлення потрібно тим працівникам, у яких досить детальна робота. Проте лампи є різні. Здивуйте не лише оригінальною річчю. Виберіть унікальну лампу, яка матиме стильний дизайн і гарно впишеться в інтер'єр домашнього офісу.

Фото homemyhome

6. Чашка з підігрівом

Працюючи вдома, ваші знайомі точно п'ють чай чи каву впродовж дня. Але є ймовірність, що вони можуть так зануритися в роботу, що забудуть про свій напій. Такий подарунок допоможе підтримувати гарячу температуру чаю чи кави впродовж декількох годин.

Фото ichehol

7. Аромалампа

Робоча атмосфера має бути приємною, тому такий подарунок допоможе налаштуватися на позитив, розслабитися і повністю "включитися" в роботу.

Фото japantrendshop

8. Органайзер для робочого столу

Практична річ, яка зможе вмістити різні папки, документи, блокноти та канцелярське приладдя.

Фото popsugar

9. Ноутбук

Невід'ємний атрибут для дистанційної роботи. Досить вартісний подарунок, але ж ви його даруєте нечасто. Правда ж?

Фото vdalo

10. Мишка для комп'ютера

Як правило, така річ у дистанційного працівника повинна бути. Проте ви можете обрати оригінальний товар. Наприклад, безпровідну мишку на палець.

Фото comfy

11. Книги для фрілансерів

Такий подарунок може надихати або вчити фрілансера. Корисно та пізнавально.

Фото starylev

12. Bluetooth-колонка

Не всі працівники сконцентровані повністю на роботі. Дехто полюбляє слухати "легку" та розслабляючу музику. Така колонка не вимагає великих затрат, але є досить практичним подарунком.

Фото edman-news

13. Подарункові карти або сертифікати

Такий подарунок універсальний для всіх. Розслабитися та відпочити хоче кожен, а особливо людина, яка увесь день сиділа дома і не виходила навіть на вулицю.

Фото royal-present

14. Сендвічниця

Парадокс, але люди, які працюють вдома, не завжди мають час поїсти і тим більше щось складне приготувати. Тому сендвічниця – це хороший кухонний подарунок. Особливо, якщо вона має декілька функцій.

Фото superdiskont

15. Бездротовий зарядний пристрій

Річ, яка допомагає заряджати телефон, годинник, навушники без будь-яких кабелів. Максимально корисний подарунок.

Фото tmginfo

16. Оригінальний пристрій для очищення та полірування телефона, планшета, ноутбука тощо.

Багаторазова річ, яка не лише зробить екран блискучим, а й очистить його від мікробів.

Фото comfy

17. Столик для ноутбука

Практична річ, яка може мати різний дизайн, тому подумайте, який варіант краще обрати, який колір майбутньому власнику більше може сподобатися.

Фото vmk-mebel

18. Підставка для ноутбука

Переносна річ, яка може згодитися будь-де. Особливо, якщо фрілансер може працювати в транспорті чи в парку.

Фото aliexpress

19. Рослини в горщиках

Це корисно та красиво. Проте вибирайте оригінальні варіанти з красивим горщиком.

Фото molodnews

20. Сукуленти

Для тих, хто любить рослинну естетику, але не любить доглядати за вазонами.

Фото weiling

21. Мотивуючі або просто приємні фрази на плакаті, оформлені у стилі картини в рамці

Оригінально, бюджетно, мотивуюче.

Фото daydreamer

22. Настільний календар

Дехто вважає, що цей варіант подарунку "віджив" своє. Але це не так. Просто потрібно вибрати оригінальний та незвичний варіант.

Фото besplatka

23. Масажна подушка

Оригінальний, але практичний та корисний подарунок. Особливо для тих, хто працює увесь день.

Фото wildberries

24. Тримач для чашки

Корисна річ для тих, у кого маленький робочий стіл. Якщо у вашого друга стіл, на якому можуть поміститися лише ноутбук, декілька аркушів і мишка, то такий подарунок ідеальний.

Фото newsneednews

25. Килимок для мишки

Бюджетний варіант, але можна обрати килимок з оригінальним дизайном або навіть мотивуючим написом.

Фото miot

26. Гамак або підставка для ніг

Хіба не оригінальний подарунок? Ваші знайомі будуть вражені такою креативністю.

Фото bazar.babyblog

27. Кавоварка

Для запеклих кавоманів, які не мають можливості або часу впродовж дня піти у кав'ярню і купити якісний ароматний напій.

Фото comfy

28. Плед

Особливо актуально в холодні пори року. Обов'язково відшукайте не просто якісний, а й приємний до тіла та стильний плед. Залежно від почуття гумору отримувача подарунка, можна придбати плед у вигляді піци, лавашу, пончика тощо.

Фото amazon

29. Зволожувач повітря

Зволожувач повітря – це корисна річ, яка впливає на результативність роботи. Поставтеся до вибору такого подарунка серйозно.

Фото stroy-podskazka

30. Якісні окуляри для роботи за комп'ютером

Кориснішу річ годі й придумати. Це може повпливати на здоров'я, тому під час вибору будьте максимально уважні.

Фото optika