Кому-то идея приобрести подарок для кота может показаться странной, но на самом деле ничего плохого в этом нет. Напротив, дарить радость тем, кого мы любим, приятно и полезно.

Идеи 24 сделали для вас подборку универсальных подарков, которые понравятся каждому коту. Выбор подарка не займет у вас много времени, а пушистый друг точно будет вам благодарен.

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1. Кровать с оригинальным дизайном

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2. Оригинальная игрушка с перышком

Перышко можно снимать в любое время, поэтому делайте так, как больше нравится вашему коту.

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3. Интерактивный лазер

Не только прикольная, но и полезна игрушка. Благодаря ей кот будет активным, ведь будет постоянно бегать, что положительно скажется на его здоровье.

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4. "Схема" для кошек

Если в вашей семье не один домашний любимец, такая вещь вам точно понадобится. Ней можно играть, ведь она совсем легкая, или спать, свернувшись клубочком.

Фото amazon

5. Гамак, который фиксируется на батарею

Все коты любят теплые места, поэтому часто обитают на батарее. Закрепите для питомца такой гамак и он никогда из него не будет слезать.

Фото amazon

6. "Когтеточки" с подставками

Возможно, у вас уже такую ​​вещь есть, но ее всегда можно усовершенствовать. Если до сих пор не приобрели – сейчас самое время для этого.

Фото crafta

7. Поводок

Благодаря такому подарку теперь вы сможете гулять со своим другом на свежем воздухе.

Фото kotey-ka

8. Многоуровневая игрушка с шариками

Можно играть и основной игрушкой, и шариками, которые входят в набор.

Фото willanyonehearthis

9. Мягкое, удобное и теплое кресло-пуф

Фото bigl

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10. Автомат с кормом

Универсальная вещь, которую оценит каждый кот. Когда кошачья миска будет пуста, автомат сам будет насыпать порцию корма. Благодаря такому подарку ваш кот не будет вас будить в шесть часов, чтобы вы его покормили.

Фото buzzfeed

11. Оригинальные "когтеточки"

Внешне напоминает текстуру коврика, поэтому кот с удовольствием начнет свое любимое дело, но уже не на вашем новом ковре в гостиной.

Фото amazon

12. Минифонтан с водой

Фото amazon

13. Интерактивная мышь

Игрушка быстро движется и имеет "хвост" в виде пера, что еще больше привлекает котов.

Фото amazon

14. Костюм

Если ваш кот любит прогулки или постоянно мерзнет, ​​приобретите ему стильный костюм, комбинезон или кофточку.

Фото buzzfeed

15. Домик

У вашего кота должен быть любимый уголок в квартире. Почему бы не сделать его уютным?

Фото amazon

16. Массажер

Классная вещь, которая точно понравится всем котам. Но будьте осторожны, ведь ваш друг на некоторое время может о вас забыть.

Фото amazon

17. Кровать-туннель

Котики любят различные туннели, поэтому такой подарок им точно понравится. Можно поиграть в туннеле, а потом сразу лечь в постель спать.

Фото buzzfeed

18. Щетка для расчесывания

Подарок не только для вашего друга, но и для вас, ведь теперь вам не придется долгое время убирать с ковров шерсть пушистого любимца.

Фото petstory

19. Игрушка-головоломка

Игрушка, которая заставит котов не просто играть, но и хитрить для того, чтобы получить корм, который выдает головоломка.

Фото pinterest

20. Подарок для здоровья

Лучший подарок для вашего друга – это здоровье. Поэтому периодически устраивайте ему поход к ветеринару, а также косметические процедуры, которые наиболее нравятся домашнему любимцу.

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