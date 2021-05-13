Раскрываем вам 6 классных лайфхаков, благодаря которым в вашем холодильнике ничего не потеряется и не пропадет.
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1. Легкий поиск продуктов
Чтобы на всех полках был порядок и можно было быстро найти все необходимое, рассортируйте товары по категориям. При желании разложите продукты по контейнерам. Это не только удобно, но и эстетично.
Распределяйте продукты по категориям / Фото Holoulzakia
2. Чтобы продукты не портились
Чтобы не пришлось выбрасывать продукты из-за того, что истек срок их годности, выделите в холодильнике специальное место – специальную полку или контейнер – и складывайте туда все продукты, которые следует употребить в ближайшее время.
Откладывайте отдельно товары, срок годности которых скоро завершится / Фото Hh-hm
3. Рациональное расположение банок
Хотите, чтобы в холодильнике поместилось как можно больше банок, – купите магнитные полоски. Приклейте их к стенкам холодильника и к донышкам банок.
Используйте магнитные полоски / Фото Pinterest
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4. Организация пространства
Перед праздниками холодильник обычно забит до отказа. Разумно организовать пространство при его нехватке помогут канцелярские биндеры. С их помощью можно закрепить пакеты с зеленью, зафиксировать бутылки или герметично закрыть пластиковые упаковки с соусами.
Канцелярские принадлежности для холодильника / Фото M.blog.naver
5. Соусы
Чтобы удобнее было хранить соусы, используйте бумажный лоток от яиц. Поместите его на боковую полку холодильника и поставьте на него все соусы и маринады.
Лайфхак для правильного расположения соусов в холодильнике / Фото Pinterest
6. Бутылки в холодильнике
Чтобы бутылки с прохладительными напитками не занимали все пространство, купите специальную магнитную ленту. Благодаря ей в холодильнике все будет упорядочено и под рукой.
Магнитная лента в холодильник / Фото Kotel.guru