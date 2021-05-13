Раскрываем вам 6 классных лайфхаков, благодаря которым в вашем холодильнике ничего не потеряется и не пропадет.

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1. Легкий поиск продуктов

Чтобы на всех полках был порядок и можно было быстро найти все необходимое, рассортируйте товары по категориям. При желании разложите продукты по контейнерам. Это не только удобно, но и эстетично.

Распределяйте продукты по категориям / Фото Holoulzakia

2. Чтобы продукты не портились

Чтобы не пришлось выбрасывать продукты из-за того, что истек срок их годности, выделите в холодильнике специальное место – специальную полку или контейнер – и складывайте туда все продукты, которые следует употребить в ближайшее время.

Откладывайте отдельно товары, срок годности которых скоро завершится / Фото Hh-hm

3. Рациональное расположение банок

Хотите, чтобы в холодильнике поместилось как можно больше банок, – купите магнитные полоски. Приклейте их к стенкам холодильника и к донышкам банок.

Используйте магнитные полоски / Фото Pinterest

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4. Организация пространства

Перед праздниками холодильник обычно забит до отказа. Разумно организовать пространство при его нехватке помогут канцелярские биндеры. С их помощью можно закрепить пакеты с зеленью, зафиксировать бутылки или герметично закрыть пластиковые упаковки с соусами.

Канцелярские принадлежности для холодильника / Фото M.blog.naver

5. Соусы

Чтобы удобнее было хранить соусы, используйте бумажный лоток от яиц. Поместите его на боковую полку холодильника и поставьте на него все соусы и маринады.

Лайфхак для правильного расположения соусов в холодильнике / Фото Pinterest

6. Бутылки в холодильнике

Чтобы бутылки с прохладительными напитками не занимали все пространство, купите специальную магнитную ленту. Благодаря ей в холодильнике все будет упорядочено и под рукой.

Магнитная лента в холодильник / Фото Kotel.guru