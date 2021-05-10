Зараз ви дізнаєтесь, навіщо класти до морозилки одяг, взуття й навіть насіння!

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1. Взуття в морозильній камері

Якщо у вас нема часу на прання взуття і вас не влаштовує інший варіант, помістіть улюблені кросівки чи кеди в герметичний пакет, міцно та щільно зав'яжіть і відправте в морозильну камеру. Низькі температури допоможуть позбутися грибка та позбавити взуття неприємного запаху.

Низькі температури допоможуть позбутися неприємного запаху взуття / Фото Cosmojewel

2. Джинсовий одяг

Якщо улюблені джинсові штани чи куртку ви забруднили воском чи приклеїли жувальну гумку, складіть одяг у герметичний пакет і заховайте в морозильну камеру на декілька годин. Після цього з легкістю відділіть бруд з тканини.

Окрім цього, джинсовий одяг, як і взуття, можна відправляти в морозильну камеру задля позбавлення неприємного запаху.

3. Насіння

Низька температура допомагає зберегти в насінні найкращі властивості до сезону посіву. Окрім цього, холод здатний убити всі бактерії, які досить часто з'являються на поверхні насіння.

Деяке насіння варто зберігати в морозильній камері / Фото Agro-business

4. Харчова плівка

Якщо розмотування харчової плівки постійно вас роздратовує, покладіть її в морозильну камеру. Через декілька хвилин цей процес не викликатиме жодних негативних емоцій.

Завдяки морозильній камері у вас не буде проблем з розмотуванням харчової плівки / Фото Goodhouse

5. Конверт

Для того, щоб легко розкрити уже заклеєний конверт, покладіть його в морозильну камеру на декілька хвилин. Після цього можна з легкістю від'єднати за допомогою ножа приклеєну паперову частину, забрати вміст, а потім за потреби знову заклеїти.

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6. Дерев'яні елементи декору

Досить часто на дерев'яних декоративних елементах можуть з'являтися жуки-короїди. Для того, щоб їх позбутися можна відправити річ у морозильну камеру на декілька тижнів.

7. Аромасвічки

Якщо якийсь час ви не будете використовувати аромасвічки, але не хочете, щоб вони втратили приємний аромат, відправте їх в морозильну камеру. Завдяки холоду віск та парафін втрачатимуть аромат значно повільніше.

Щоб зберегти ароматичні характеристики свічок, відправте їх у морозильну камеру / Фото Izi