Зручне кухонне приладдя, непересушений пиріг, гарячий бутерброд без духовки чи мікрохвильовки – усе це та ще багато іншого стане можливим, якщо ви навчитеся по-новому використовувати стару добру фольгу.
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1. Ситечко з фольги для заварювання розсипного чаю
Фото kaksekonomit
2. Приготуйте гарячий бутерброд у фользі, використовуючи при цьому праску
Фото takprosto.cc
3. Ложка з фольги
Фото wondermomwannabe
4. Завдяки фользі можна приготувати смачну яєчню на пікніку
Фото pinterest
5. Будь-яку сковорідку можна зробити антипригарною, маючи під рукою фольгу
Фото pan
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6. Щоб краї пирога не пригоріли й залишилися ніжними, обгорніть їх фольгою
Фото skolkogramm
7. Звичайний контейнер можна перетворити на ланч-бокс, використавши зовсім трішки фольги
Фото lime.energy
8. За допомогою фольги можна зменшити формочку для випічки
Фото bestlj
9. Щоб зробити черствий хліб м'яким, злегка збризніть його водою, загорніть у фольгу та відправте до духовки на кілька хвилин
Фото knaschool50
10. Використовуючи фольгу, можна зменшити частоту миття кухонної плити
Скриншот з youtube