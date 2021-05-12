Зручне кухонне приладдя, непересушений пиріг, гарячий бутерброд без духовки чи мікрохвильовки – усе це та ще багато іншого стане можливим, якщо ви навчитеся по-новому використовувати стару добру фольгу.

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1. Ситечко з фольги для заварювання розсипного чаю

Фото kaksekonomit

2. Приготуйте гарячий бутерброд у фользі, використовуючи при цьому праску

Фото takprosto.cc

3. Ложка з фольги

Фото wondermomwannabe

4. Завдяки фользі можна приготувати смачну яєчню на пікніку

Фото pinterest

5. Будь-яку сковорідку можна зробити антипригарною, маючи під рукою фольгу

Фото pan

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6. Щоб краї пирога не пригоріли й залишилися ніжними, обгорніть їх фольгою

Фото skolkogramm

7. Звичайний контейнер можна перетворити на ланч-бокс, використавши зовсім трішки фольги

Фото lime.energy

8. За допомогою фольги можна зменшити формочку для випічки

Фото bestlj

9. Щоб зробити черствий хліб м'яким, злегка збризніть його водою, загорніть у фольгу та відправте до духовки на кілька хвилин

Фото knaschool50

10. Використовуючи фольгу, можна зменшити частоту миття кухонної плити

Скриншот з youtube